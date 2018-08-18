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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:22
airmax78 написав: Рыба-сом написав:
По-Чайна-таун,символично )))
Лендлорды! Куча смарт-однушечек под аренду возле метро и рэйкового транспорту "почти на Оболони"! Фас!
ЗЫ то, что газен-нюхен и говнецом несёт от насосной канализации, не должно никого останавливать - доказано Трибекой
Две первые буквы потом отпадут. По экологии - для китайцев это место за рай будет после их городов.
Что китайцам здесь делать? Это ж для наших лендлорды и пэрэсичных строится
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24
airmax78 написав: zzzzzz написав:
...
У меня в доме тоже в прошлом году заменили аутентичный.
Укрлифтсервис.
Хороший лифт, ломается чаще чем аутентичный. Первых 6 месяцев поломки 2 раза в неделю стабильно. Бывало что и по 2 раза в день .
Это он был в режиме обкатки и притирки с шахтой. Потом будет реже ломаться.
У всех новых лифтов одинаковые "фичи" если плавный пуск это не только комфорт но и экономия электричества, то бестолковая задержка в несколько секунд перед открытием/после закрытия дверей только увеличивает время ожидания в часы пик когда высокая интенсивность эксплуатации. Советские лифты хоть и шумели больше, но ездили быстрее. А в лифтах где поотключали инфракрасные датчики дверей ломаться стали реже, двери от засовывания ноги уже стоЯт наискось буквой Л. И так и не додумались сделать кнопку "отмена" или "сброс" в кабине которая бы сбрасывала контроллер вместе со всеми нажатыми кнопками и позволяла бы разрулить ситуацию зависания/exсeption без вызова аварийки. Тоже скучаю по старым лифтам, они работали лучше.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:25
Рыба-сом написав:
Что китайцам здесь делать?
Працювати за ЗП 200-400 дол/міс.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:42
airmax78 написав: Рыба-сом написав:
По-Чайна-таун,символично )))
Лендлорды! Куча смарт-однушечек под аренду возле метро и рэйкового транспорту "почти на Оболони"! Фас!
ЗЫ то, что газен-нюхен и говнецом несёт от насосной канализации, не должно никого останавливать - доказано Трибекой
Две первые буквы потом отпадут. По экологии - для китайцев это место за рай будет после их городов.
У китайцев средняя з/п 750 дол. А в больших городах, наверняка, еще больше. Их в Киев разве что экологией и можно заманить.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:44
v0f41k написав:
У всех новых лифтов одинаковые "фичи" если плавный пуск это не только комфорт но и экономия электричества, то бестолковая задержка в несколько секунд перед открытием/после закрытия дверей только увеличивает время ожидания в часы пик когда высокая интенсивность эксплуатации. Советские лифты хоть и шумели больше, но ездили быстрее. А в лифтах где поотключали инфракрасные датчики дверей ломаться стали реже, двери от засовывания ноги уже стоЯт наискось буквой Л. И так и не додумались сделать кнопку "отмена" или "сброс" в кабине которая бы сбрасывала контроллер вместе со всеми нажатыми кнопками и позволяла бы разрулить ситуацию зависания/exсeption без вызова аварийки. Тоже скучаю по старым лифтам, они работали лучше.
Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.
Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...
Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-)
Всім процвітання!
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:53
Первый написав: v0f41k написав:
У всех новых лифтов одинаковые "фичи" если плавный пуск это не только комфорт но и экономия электричества, то бестолковая задержка в несколько секунд перед открытием/после закрытия дверей только увеличивает время ожидания в часы пик когда высокая интенсивность эксплуатации. Советские лифты хоть и шумели больше, но ездили быстрее. А в лифтах где поотключали инфракрасные датчики дверей ломаться стали реже, двери от засовывания ноги уже стоЯт наискось буквой Л. И так и не додумались сделать кнопку "отмена" или "сброс" в кабине которая бы сбрасывала контроллер вместе со всеми нажатыми кнопками и позволяла бы разрулить ситуацию зависания/exсeption без вызова аварийки. Тоже скучаю по старым лифтам, они работали лучше.
Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.
Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...
Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-)
Це в "мопах" так? Чи Ви у шлачку часто буваєте?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Чет 31 січ, 2019 10:57
Рыба-сом написав: Первый написав: v0f41k написав:
У всех новых лифтов одинаковые "фичи" если плавный пуск это не только комфорт но и экономия электричества, то бестолковая задержка в несколько секунд перед открытием/после закрытия дверей только увеличивает время ожидания в часы пик когда высокая интенсивность эксплуатации. Советские лифты хоть и шумели больше, но ездили быстрее. А в лифтах где поотключали инфракрасные датчики дверей ломаться стали реже, двери от засовывания ноги уже стоЯт наискось буквой Л. И так и не додумались сделать кнопку "отмена" или "сброс" в кабине которая бы сбрасывала контроллер вместе со всеми нажатыми кнопками и позволяла бы разрулить ситуацию зависания/exсeption без вызова аварийки. Тоже скучаю по старым лифтам, они работали лучше.
Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.
Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...
Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-)
Це в "мопах" так? Чи Ви у шлачку часто буваєте?
Бездомний Я.
Орієнтуюсь по торгових центрах (захожу як і більшість відвідувачів погрітися). А щоб не виграла охорона то карають на ліфті.
Всім процвітання!
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