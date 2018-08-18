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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3481348234833484

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:22

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  v0f41k написав:Почайна таун уже обсуждали?
https://pochaynatown.com.ua/#rec83573520
Китайцы собираются построить в промзоне Петровки.
Метро рядом, но также и развязка и железная дорога.

По-Чайна-таун,символично )))
Лендлорды! Куча смарт-однушечек под аренду возле метро и рэйкового транспорту "почти на Оболони"! Фас! :mrgreen:
ЗЫ то, что газен-нюхен и говнецом несёт от насосной канализации, не должно никого останавливать - доказано Трибекой

Две первые буквы потом отпадут. По экологии - для китайцев это место за рай будет после их городов.

Что китайцам здесь делать? Это ж для наших лендлорды и пэрэсичных строится :idea:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:24

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:...
У меня в доме тоже в прошлом году заменили аутентичный.
Укрлифтсервис.
Хороший лифт, ломается чаще чем аутентичный. Первых 6 месяцев поломки 2 раза в неделю стабильно. Бывало что и по 2 раза в день .


Это он был в режиме обкатки и притирки с шахтой. Потом будет реже ломаться.


У всех новых лифтов одинаковые "фичи" если плавный пуск это не только комфорт но и экономия электричества, то бестолковая задержка в несколько секунд перед открытием/после закрытия дверей только увеличивает время ожидания в часы пик когда высокая интенсивность эксплуатации. Советские лифты хоть и шумели больше, но ездили быстрее. А в лифтах где поотключали инфракрасные датчики дверей ломаться стали реже, двери от засовывания ноги уже стоЯт наискось буквой Л. И так и не додумались сделать кнопку "отмена" или "сброс" в кабине которая бы сбрасывала контроллер вместе со всеми нажатыми кнопками и позволяла бы разрулить ситуацию зависания/exсeption без вызова аварийки. Тоже скучаю по старым лифтам, они работали лучше.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:25

  Рыба-сом написав:Что китайцам здесь делать?

Працювати за ЗП 200-400 дол/міс.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:42

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:
  v0f41k написав:Почайна таун уже обсуждали?
https://pochaynatown.com.ua/#rec83573520
Китайцы собираются построить в промзоне Петровки.
Метро рядом, но также и развязка и железная дорога.

По-Чайна-таун,символично )))
Лендлорды! Куча смарт-однушечек под аренду возле метро и рэйкового транспорту "почти на Оболони"! Фас! :mrgreen:
ЗЫ то, что газен-нюхен и говнецом несёт от насосной канализации, не должно никого останавливать - доказано Трибекой

Две первые буквы потом отпадут. По экологии - для китайцев это место за рай будет после их городов.

У китайцев средняя з/п 750 дол. А в больших городах, наверняка, еще больше. Их в Киев разве что экологией и можно заманить.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:44

  v0f41k написав:
У всех новых лифтов одинаковые "фичи" если плавный пуск это не только комфорт но и экономия электричества, то бестолковая задержка в несколько секунд перед открытием/после закрытия дверей только увеличивает время ожидания в часы пик когда высокая интенсивность эксплуатации. Советские лифты хоть и шумели больше, но ездили быстрее. А в лифтах где поотключали инфракрасные датчики дверей ломаться стали реже, двери от засовывания ноги уже стоЯт наискось буквой Л. И так и не додумались сделать кнопку "отмена" или "сброс" в кабине которая бы сбрасывала контроллер вместе со всеми нажатыми кнопками и позволяла бы разрулить ситуацию зависания/exсeption без вызова аварийки. Тоже скучаю по старым лифтам, они работали лучше.


Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.

Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...

Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:53

  Первый написав:
  v0f41k написав:
У всех новых лифтов одинаковые "фичи" если плавный пуск это не только комфорт но и экономия электричества, то бестолковая задержка в несколько секунд перед открытием/после закрытия дверей только увеличивает время ожидания в часы пик когда высокая интенсивность эксплуатации. Советские лифты хоть и шумели больше, но ездили быстрее. А в лифтах где поотключали инфракрасные датчики дверей ломаться стали реже, двери от засовывания ноги уже стоЯт наискось буквой Л. И так и не додумались сделать кнопку "отмена" или "сброс" в кабине которая бы сбрасывала контроллер вместе со всеми нажатыми кнопками и позволяла бы разрулить ситуацию зависания/exсeption без вызова аварийки. Тоже скучаю по старым лифтам, они работали лучше.


Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.

Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...

Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-)

Це в "мопах" так? Чи Ви у шлачку часто буваєте?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 10:57

  Рыба-сом написав:
  Первый написав:
  v0f41k написав:
У всех новых лифтов одинаковые "фичи" если плавный пуск это не только комфорт но и экономия электричества, то бестолковая задержка в несколько секунд перед открытием/после закрытия дверей только увеличивает время ожидания в часы пик когда высокая интенсивность эксплуатации. Советские лифты хоть и шумели больше, но ездили быстрее. А в лифтах где поотключали инфракрасные датчики дверей ломаться стали реже, двери от засовывания ноги уже стоЯт наискось буквой Л. И так и не додумались сделать кнопку "отмена" или "сброс" в кабине которая бы сбрасывала контроллер вместе со всеми нажатыми кнопками и позволяла бы разрулить ситуацию зависания/exсeption без вызова аварийки. Тоже скучаю по старым лифтам, они работали лучше.


Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.

Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...

Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-)

Це в "мопах" так? Чи Ви у шлачку часто буваєте?


Бездомний Я.

Орієнтуюсь по торгових центрах (захожу як і більшість відвідувачів погрітися). А щоб не виграла охорона то карають на ліфті.
Всім процвітання!
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