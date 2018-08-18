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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3483348434853486>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:20

  airmax78 написав:
  Бывалый написав:
  somilitark написав:Это где такое?


Не буду заниматься рекламой, но могу сказать, что 28 м контейнер, в котором жарко(сам не был не знаю) уходил выше 3 тысяч в сутки в сезон и заполняемость была 90%, причем приезжают из Европы(наши бывшие)и повторно. Если сильно интересно могу кинуть в личку сайт "душегубки". Позвоните в сезон посмеемся, заодно научите их бизнесу, расскажите про шведский стол, который у них есть и про горячую воду. Вы представляете в контейнере может быть бойлер))

Верится с трудом. 3000 грн. в сутки - цена номера в отличной 4-х звездочной гостинице в центре Одессы. Да, летом заполняемость 100%. В пределах тех же 3000 грн. номер в Черном Море прямо на пляже в Затоке. Но кому нужен контейнер за эти деньги... Ну хз, может люди соскучились - в молодости на 7м торговали и мечтали о лакшери контейнере.


Снять у нас(!) контейнер(!!) за 95 EUR (!!!) :mrgreen:
Ладно Одесса, я в Греции на островах на берегу прекрасного моря снимаю за 60 EUR, и в прошлом году, и в этом забронировал. Просто любопытно, что там к тем контейнерам прилагается? Ну не просто же так люди едут
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:-)

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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:38

Про мопи


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Фасадна група кгс на лумумби.

Ну що сказати. Для хруща на дврз - окуєть, дайте 2.
Для срібної милі на фоні сусіднього БФ (2₴15 року)... - ееееее, мабуть чистенько, якщо сніг прибрати... Хоча кого Я обманюю - УБОГО.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:40

  J_P написав:
  airmax78 написав:Учитывая, что недвига - это тоже такой, скажем так, не совсем валютный актив, то большой вопрос.

Поддержу.
Совсем НЕ валютный. А пудово-гривневый )))

а баксик тем временем вниз-печалька для застройщиков
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:41

  Mazay256 написав:Снять у нас(!) контейнер(!!) за 95 EUR (!!!) :mrgreen:
Ладно Одесса, я в Греции на островах на берегу прекрасного моря снимаю за 60 EUR, и в прошлом году, и в этом забронировал. Просто любопытно, что там к тем контейнерам прилагается? Ну не просто же так люди едут

Экономия на перелете? Вчера смотрел, даже Виззом 700 дол. на 3-х выходит туда-назад слетать. Другого объяснения не вижу.
ПС. На букинге квартира в городке у моря за те же 700 дол. на 9 дней. Июль.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Чет 31 січ, 2019 11:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:42

  Первый написав:Про мопи

Фасадна група кгс на лумумби.

Ну що сказати. Для хруща на дврз - окуєть, дайте 2.
Для срібної милі на фоні сусіднього БФ (2₴15 року)... - ееееее, мабуть чистенько, якщо сніг прибрати... Хоча кого Я обманюю - УБОГО.

А внутрь не зашли? Снаружи - в самом деле немного убого. На Лейпцигской-то хоть по-лучше сделали?
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 31 січ, 2019 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:42

  Рыба-сом написав:...Чи Ви у шлачку часто буваєте?

так работа такая.
показывают/продают хрущи с БПСками - мечтают о мопах.
мысленно облагораживаются.
хіба хочеш? мусиш.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:43

  Gastarbaiter написав:
  Mazay256 написав:Снять у нас(!) контейнер(!!) за 95 EUR (!!!) :mrgreen:
Ладно Одесса, я в Греции на островах на берегу прекрасного моря снимаю за 60 EUR, и в прошлом году, и в этом забронировал. Просто любопытно, что там к тем контейнерам прилагается? Ну не просто же так люди едут

Экономия на перелете? Вчера смотрел, даже Виззом 700 дол. на 3-х выходит туда-назад слетать. Другого объяснения не вижу.

Виззэйр - уже давно не лоукост. Через турагенство покупаете путевку и стоимость перелета в ее сумме - баксов по 50-60 на человека.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:47

  Первый написав:
  J_P написав:Поддержу.
Совсем НЕ валютный. А пудово-гривневый )))
Что это? Это гривна с привязаной пудовой гирей :D . Причем гиря сама ничего не стоит. Только дает массу (как бозон Хикса))) и повышает инертность.


І ще покладає суттєві зобов'язання по утриманню, які, чомусь, більшістю навіть не беруться до уваги.

Зи. Помню в 2005 однушку 50 метрову на виставці за 180 кгрн...
Можна було б зараз за ці гроші і взять цей гривневий актив.

А вы проиндексируйте этот ценник (180К) на уровень официальной инфляции.
Думаю что на сегодняшнюю цену в гривнах и выйдете.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:48

  airmax78 написав:Виззэйр - уже давно не лоукост. Через турагенство покупаете путевку и стоимость перелета в ее сумме - баксов по 50-60 на человека.

Иногда у них бывают хорошие варианты. Мы обычно совмещаем несколько локаций. Например неделю у моря, потом пару дней в Афинах.
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