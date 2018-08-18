Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Не буду заниматься рекламой, но могу сказать, что 28 м контейнер, в котором жарко(сам не был не знаю) уходил выше 3 тысяч в сутки в сезон и заполняемость была 90%, причем приезжают из Европы(наши бывшие)и повторно. Если сильно интересно могу кинуть в личку сайт "душегубки". Позвоните в сезон посмеемся, заодно научите их бизнесу, расскажите про шведский стол, который у них есть и про горячую воду. Вы представляете в контейнере может быть бойлер))
Верится с трудом. 3000 грн. в сутки - цена номера в отличной 4-х звездочной гостинице в центре Одессы. Да, летом заполняемость 100%. В пределах тех же 3000 грн. номер в Черном Море прямо на пляже в Затоке. Но кому нужен контейнер за эти деньги... Ну хз, может люди соскучились - в молодости на 7м торговали и мечтали о лакшери контейнере.
Снять у нас(!) контейнер(!!) за 95 EUR (!!!) Ладно Одесса, я в Греции на островах на берегу прекрасного моря снимаю за 60 EUR, и в прошлом году, и в этом забронировал. Просто любопытно, что там к тем контейнерам прилагается? Ну не просто же так люди едут
Mazay256 написав:Снять у нас(!) контейнер(!!) за 95 EUR (!!!) Ладно Одесса, я в Греции на островах на берегу прекрасного моря снимаю за 60 EUR, и в прошлом году, и в этом забронировал. Просто любопытно, что там к тем контейнерам прилагается? Ну не просто же так люди едут
Экономия на перелете? Вчера смотрел, даже Виззом 700 дол. на 3-х выходит туда-назад слетать. Другого объяснения не вижу. ПС. На букинге квартира в городке у моря за те же 700 дол. на 9 дней. Июль.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Чет 31 січ, 2019 11:45, всього редагувалось 2 разів.
Mazay256 написав:Снять у нас(!) контейнер(!!) за 95 EUR (!!!) Ладно Одесса, я в Греции на островах на берегу прекрасного моря снимаю за 60 EUR, и в прошлом году, и в этом забронировал. Просто любопытно, что там к тем контейнерам прилагается? Ну не просто же так люди едут
Экономия на перелете? Вчера смотрел, даже Виззом 700 дол. на 3-х выходит туда-назад слетать. Другого объяснения не вижу.
Виззэйр - уже давно не лоукост. Через турагенство покупаете путевку и стоимость перелета в ее сумме - баксов по 50-60 на человека.
J_P написав:Поддержу. Совсем НЕ валютный. А пудово-гривневый ))) Что это? Это гривна с привязаной пудовой гирей . Причем гиря сама ничего не стоит. Только дает массу (как бозон Хикса))) и повышает инертность.
І ще покладає суттєві зобов'язання по утриманню, які, чомусь, більшістю навіть не беруться до уваги.
Зи. Помню в 2005 однушку 50 метрову на виставці за 180 кгрн... Можна було б зараз за ці гроші і взять цей гривневий актив.
А вы проиндексируйте этот ценник (180К) на уровень официальной инфляции. Думаю что на сегодняшнюю цену в гривнах и выйдете.