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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3483348434853486

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:50

  v0f41k написав:Почайна таун уже обсуждали?
https://pochaynatown.com.ua/#rec83573520
Китайцы собираются построить в промзоне Петровки.
Метро рядом, но также и развязка и железная дорога.


Как то "Nanjing China Development" гугл не знает...
А фоточки домов взяты с https://www.archdaily.com/798263/the-do ... er-du-pont
Востаннє редагувалось fasser в Чет 31 січ, 2019 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:54

  airmax78 написав:
  Первый написав:Про мопи

Фасадна група кгс на лумумби.

Ну що сказати. Для хруща на дврз - окуєть, дайте 2.
Для срібної милі на фоні сусіднього БФ (2₴15 року)... - ееееее, мабуть чистенько, якщо сніг прибрати... Хоча кого Я обманюю - УБОГО.

А внутрь не зашли? Снаружи - в самом деле немного убого. На Лейпцигской-то хоть по-лучше сделали?


Хз. Проїхав повз, Сфоткав.

На лейпцигській +- теж саме. У кгс годинник відстає років на 10.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 11:57

  J_P написав:
  Первый написав:
  J_P написав:Поддержу.
Совсем НЕ валютный. А пудово-гривневый )))
Что это? Это гривна с привязаной пудовой гирей :D . Причем гиря сама ничего не стоит. Только дает массу (как бозон Хикса))) и повышает инертность.


І ще покладає суттєві зобов'язання по утриманню, які, чомусь, більшістю навіть не беруться до уваги.

Зи. Помню в 2005 однушку 50 метрову на виставці за 180 кгрн...
Можна було б зараз за ці гроші і взять цей гривневий актив.

А вы проиндексируйте этот ценник (180К) на уровень официальной инфляции.
Думаю что на сегодняшнюю ціну в гривнах и выйдете.

Не буду, адже можу не вийти на навіть долярову:-( і розбити свої, і чужі мрії. А самі знаєте як відносяться до тих хто приносить погані звістки.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:13

  Gastarbaiter написав:
  Mazay256 написав:Снять у нас(!) контейнер(!!) за 95 EUR (!!!) :mrgreen:
Ладно Одесса, я в Греции на островах на берегу прекрасного моря снимаю за 60 EUR, и в прошлом году, и в этом забронировал. Просто любопытно, что там к тем контейнерам прилагается? Ну не просто же так люди едут

Экономия на перелете? Вчера смотрел, даже Виззом 700 дол. на 3-х выходит туда-назад слетать. Другого объяснения не вижу.
ПС. На букинге квартира в городке у моря за те же 700 дол. на 9 дней. Июль.


Дело не в экономии, мы любим на своём авто, без самолетов. Это просто другой вид отдыха, интереснее.
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:15

  Первый написав:J_P. Поддержу.
Совсем НЕ валютный. А пудово-гривневый )))
Что это? Это гривна с привязаной пудовой гирей :D . Причем гиря сама ничего не стоит. Только дает массу (как бозон Хикса))) и повышает инертность.
Первый. І ще покладає суттєві зобов'язання по утриманню, які, чомусь, більшістю навіть не беруться до уваги. Зи. Помню в 2005 однушку 50 метрову на виставці за 180 кгрн... Можна було б зараз за ці гроші і взять цей гривневий актив.
J_P. А вы проиндексируйте этот ценник (180К) на уровень официальной инфляции. Думаю что на сегодняшнюю ціну в гривнах и выйдете.
Первый.Не буду, адже можу не вийти на навіть долярову:-( і розбити свої і чужі мрії. А самі знаєте як відносяться до тих хто приносить погані звістки.

Ок, тогда я сделаю это сам.
Взял здесь индексы инфляции: https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
Получилось что гривневая цена такой квартиры должна быть сегодня 966К.
Близко к текущим значениям?
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:22

  J_P написав:
  Первый написав:J_P. Поддержу.
Совсем НЕ валютный. А пудово-гривневый )))
Что это? Это гривна с привязаной пудовой гирей :D . Причем гиря сама ничего не стоит. Только дает массу (как бозон Хикса))) и повышает инертность.
Первый. І ще покладає суттєві зобов'язання по утриманню, які, чомусь, більшістю навіть не беруться до уваги. Зи. Помню в 2005 однушку 50 метрову на виставці за 180 кгрн... Можна було б зараз за ці гроші і взять цей гривневий актив.
J_P. А вы проиндексируйте этот ценник (180К) на уровень официальной инфляции. Думаю что на сегодняшнюю ціну в гривнах и выйдете.
Первый.Не буду, адже можу не вийти на навіть долярову:-( і розбити свої і чужі мрії. А самі знаєте як відносяться до тих хто приносить погані звістки.

Ок, тогда я сделаю это сам.
Взял здесь индексы инфляции: https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
Получилось что гривневая цена такой квартиры должна быть сегодня 966К.
Близко к текущим значениям?

Пересиавайте доказувати що квартира дол актив:-) чесно. 56 квадратів- 35 куе в 2005 році. Зараз в новій англії 40 квадратів 1100 кгрн....
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:25

  Frant написав:
  freeze написав:
  Первый написав:Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.

Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...

Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-)


Еще бесит, когда человек вызывает сразу два лифта, например с первого этажа вызывает один лифт с минус второго этажа паркинга вверх, другой лифт вниз с третьего этажа. И садится в лифт, который пришел на несколько секунд быстрее.
И прилично одетые люди это делают, внешне не тупые и не наркоманы.

Немає ліфтів - немає проблем! :cry: :D


Для наших людей нужно логику панели вызова перепрограммировать на "или" т.е. выбор противоположного направления отменяет предыдущее, выбор обоих направлений одновременно - не возможен или как компромиссный вариант выбор противоположного направления возможен не ранее чем через 30сек после первого. Конечно это создаст небольшие неудобства когда одному нужно вверх, другому вниз, но вцелом лифты будут работать эффективнее.
v0f41k
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:25

Добрые люди, скажите пожалуйста как вы ищите вторичку? С помощью ОЛХ, ЛУН, что еще?
Интересует 1-2к бюджетные варианты. Киев.

Всем добра!
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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