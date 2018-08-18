Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
J_P написав:Поддержу. Совсем НЕ валютный. А пудово-гривневый ))) Что это? Это гривна с привязаной пудовой гирей . Причем гиря сама ничего не стоит. Только дает массу (как бозон Хикса))) и повышает инертность.
І ще покладає суттєві зобов'язання по утриманню, які, чомусь, більшістю навіть не беруться до уваги.
Зи. Помню в 2005 однушку 50 метрову на виставці за 180 кгрн... Можна було б зараз за ці гроші і взять цей гривневий актив.
А вы проиндексируйте этот ценник (180К) на уровень официальной инфляции. Думаю что на сегодняшнюю ціну в гривнах и выйдете.
Не буду, адже можу не вийти на навіть долярову:-( і розбити свої, і чужі мрії. А самі знаєте як відносяться до тих хто приносить погані звістки.
Mazay256 написав:Снять у нас(!) контейнер(!!) за 95 EUR (!!!) Ладно Одесса, я в Греции на островах на берегу прекрасного моря снимаю за 60 EUR, и в прошлом году, и в этом забронировал. Просто любопытно, что там к тем контейнерам прилагается? Ну не просто же так люди едут
Экономия на перелете? Вчера смотрел, даже Виззом 700 дол. на 3-х выходит туда-назад слетать. Другого объяснения не вижу. ПС. На букинге квартира в городке у моря за те же 700 дол. на 9 дней. Июль.
Дело не в экономии, мы любим на своём авто, без самолетов. Это просто другой вид отдыха, интереснее.
Первый написав:J_P. Поддержу. Совсем НЕ валютный. А пудово-гривневый ))) Что это? Это гривна с привязаной пудовой гирей . Причем гиря сама ничего не стоит. Только дает массу (как бозон Хикса))) и повышает инертность. Первый. І ще покладає суттєві зобов'язання по утриманню, які, чомусь, більшістю навіть не беруться до уваги. Зи. Помню в 2005 однушку 50 метрову на виставці за 180 кгрн... Можна було б зараз за ці гроші і взять цей гривневий актив. J_P. А вы проиндексируйте этот ценник (180К) на уровень официальной инфляции. Думаю что на сегодняшнюю ціну в гривнах и выйдете. Первый.Не буду, адже можу не вийти на навіть долярову:-( і розбити свої і чужі мрії. А самі знаєте як відносяться до тих хто приносить погані звістки.
Первый написав:J_P. Поддержу. Совсем НЕ валютный. А пудово-гривневый ))) Что это? Это гривна с привязаной пудовой гирей . Причем гиря сама ничего не стоит. Только дает массу (как бозон Хикса))) и повышает инертность. Первый. І ще покладає суттєві зобов'язання по утриманню, які, чомусь, більшістю навіть не беруться до уваги. Зи. Помню в 2005 однушку 50 метрову на виставці за 180 кгрн... Можна було б зараз за ці гроші і взять цей гривневий актив. J_P. А вы проиндексируйте этот ценник (180К) на уровень официальной инфляции. Думаю что на сегодняшнюю ціну в гривнах и выйдете. Первый.Не буду, адже можу не вийти на навіть долярову:-( і розбити свої і чужі мрії. А самі знаєте як відносяться до тих хто приносить погані звістки.
Первый написав:Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.
Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...
Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-)
Еще бесит, когда человек вызывает сразу два лифта, например с первого этажа вызывает один лифт с минус второго этажа паркинга вверх, другой лифт вниз с третьего этажа. И садится в лифт, который пришел на несколько секунд быстрее. И прилично одетые люди это делают, внешне не тупые и не наркоманы.
Немає ліфтів - немає проблем!
Для наших людей нужно логику панели вызова перепрограммировать на "или" т.е. выбор противоположного направления отменяет предыдущее, выбор обоих направлений одновременно - не возможен или как компромиссный вариант выбор противоположного направления возможен не ранее чем через 30сек после первого. Конечно это создаст небольшие неудобства когда одному нужно вверх, другому вниз, но вцелом лифты будут работать эффективнее.