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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3485348634873488>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:39

  vladus17 написав:Добрые люди, скажите пожалуйста как вы ищите вторичку? С помощью ОЛХ, ЛУН, что еще?
Интересует 1-2к бюджетные варианты. Киев.

Всем добра!


Не нужно. Будет дешевле.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:42

  Первый написав:
  vladus17 написав:Добрые люди, скажите пожалуйста как вы ищите вторичку? С помощью ОЛХ, ЛУН, что еще?
Интересует 1-2к бюджетные варианты. Киев.

Всем добра!


Не нужно. Будет дешевле.


Когда это будет такое?)
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:43

  vladus17 написав:
  Первый написав:
  vladus17 написав:Добрые люди, скажите пожалуйста как вы ищите вторичку? С помощью ОЛХ, ЛУН, что еще?
Интересует 1-2к бюджетные варианты. Киев.

Всем добра!


Не нужно. Будет дешевле.


Когда это будет такое?)

Не переживайте, Вас просто троллят
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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3
3
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:47

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Про мопи

Фасадна група кгс на лумумби.

Ну що сказати. Для хруща на дврз - окуєть, дайте 2.
Для срібної милі на фоні сусіднього БФ (2₴15 року)... - ееееее, мабуть чистенько, якщо сніг прибрати... Хоча кого Я обманюю - УБОГО.

А внутрь не зашли? Снаружи - в самом деле немного убого. На Лейпцигской-то хоть по-лучше сделали?


Хз. Проїхав повз, Сфоткав.

На лейпцигській +- теж саме. У кгс годинник відстає років на 10.

Ну хоть в Манхеттене они не будут во входной группе ставить беленькие металлопластиковые двери с белыми сэндвичпанелями вместо стеклопакетов?
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1
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:50

  Рыба-сом написав:
Не нужно. Будет дешевле.


Когда это будет такое?)[/quote]
Не переживайте, Вас просто троллят[/quote]

Учитывая долларовую инфляцию, сейчас цены в $ на уровне какого года, 2002го? во-во. можно брать, имхо :idea:
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:53

J_P

Ви намагаєтесь довести що гривневий:-), а не доларовий.
А виходить, що доларовий, адже в доларах подорожчала.
Приклад навів - панель від нової англії - 1100 кгрн за 40 квадратів
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:55

  vladus17 написав:
  Рыба-сом написав:
Не нужно. Будет дешевле.


Когда это будет такое?)Учитывая долларовую инфляцию, сейчас цены в $ на уровне какого года, 2002го? во-во. можно брать, имхо :idea:


Взагалі-то 2004.
З врахуванням інфляції - так, 2002 чи 2003.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Не переживайте, Вас просто троллят

Я повністю серйозний. Які передумови щоб вказана нерухомість дорожчала?
Робоча сила дорожчає в доларах.
Доцільність ремонту буде під питанням.

Це як ремонтувати ушатану євробляху...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:03

  Первый написав:Про мопи


Зображення


Фасадна група кгс на лумумби.

Ну що сказати. Для хруща на дврз - окуєть, дайте 2.
Для срібної милі на фоні сусіднього БФ (2₴15 року)... - ееееее, мабуть чистенько, якщо сніг прибрати... Хоча кого Я обманюю - УБОГО.


ну жесть , ну как так?? Я конечно все пониманию, ладно белые окна дешевле чем темные, но хоть двери входные можно же было поставить темные в цвет фасада?? ну ппц просто, нет слов. Мне кажется что кгс это такой себе аналог уз дэу, как были ланосы в 2005 году, так и остались в 2019 без изменений. И этот дом позиционируется как бизнесс класс. :?

пс. а белые откосы вокруг окон просто пздцц....
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:05

  Frant написав:
  vladus17 написав:
  Рыба-сом написав:
Не нужно. Будет дешевле.


Когда это будет такое?)Учитывая долларовую инфляцию, сейчас цены в $ на уровне какого года, 2002го? во-во. можно брать, имхо :idea:


Взагалі-то 2004.
З врахуванням інфляції - так, 2002 чи 2003.


А если считать реальную инфляцию, а не ту что Гос Деп рисует то... 2001г? :wink:
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
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