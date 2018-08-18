Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:39
vladus17 написав:
Добрые люди, скажите пожалуйста как вы ищите вторичку? С помощью ОЛХ, ЛУН, что еще?
Интересует 1-2к бюджетные варианты. Киев.
Всем добра!
Не нужно. Будет дешевле.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:42
Первый написав: vladus17 написав:
Добрые люди, скажите пожалуйста как вы ищите вторичку? С помощью ОЛХ, ЛУН, что еще?
Интересует 1-2к бюджетные варианты. Киев.
Всем добра!
Не нужно. Будет дешевле.
Когда это будет такое?)
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vladus17
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:43
vladus17 написав: Первый написав: vladus17 написав:
Добрые люди, скажите пожалуйста как вы ищите вторичку? С помощью ОЛХ, ЛУН, что еще?
Интересует 1-2к бюджетные варианты. Киев.
Всем добра!
Не нужно. Будет дешевле.
Когда это будет такое?)
Не переживайте, Вас просто троллят
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:47
Первый написав: airmax78 написав: Первый написав:
Про мопи
Фасадна група кгс на лумумби.
Ну що сказати. Для хруща на дврз - окуєть, дайте 2.
Для срібної милі на фоні сусіднього БФ (2₴15 року)... - ееееее, мабуть чистенько, якщо сніг прибрати... Хоча кого Я обманюю - УБОГО.
А внутрь не зашли? Снаружи - в самом деле немного убого. На Лейпцигской-то хоть по-лучше сделали?
Хз. Проїхав повз, Сфоткав.
На лейпцигській +- теж саме. У кгс годинник відстає років на 10.
Ну хоть в Манхеттене они не будут во входной группе ставить беленькие металлопластиковые двери с белыми сэндвичпанелями вместо стеклопакетов?
airmax78
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1
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:50
Рыба-сом написав:
Не нужно. Будет дешевле.
Когда это будет такое?)[/quote]
Не переживайте, Вас просто троллят[/quote]
Учитывая долларовую инфляцию, сейчас цены в $ на уровне какого года, 2002го? во-во. можно брать, имхо
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vladus17
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:53
J_P Ви намагаєтесь довести що гривневий:-), а не доларовий. А виходить, що доларовий, адже в доларах подорожчала. Приклад навів - панель від нової англії - 1100 кгрн за 40 квадратів
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Первый
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:55
vladus17 написав: Рыба-сом написав:
Не нужно. Будет дешевле.
Когда это будет такое?)Учитывая долларовую инфляцию, сейчас цены в $ на уровне какого года, 2002го? во-во. можно брать, имхо
Взагалі-то 2004.
З врахуванням інфляції - так, 2002 чи 2003.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Додано: Чет 31 січ, 2019 12:58
Рыба-сом написав:
Не переживайте, Вас просто троллят
Я повністю серйозний. Які передумови щоб вказана нерухомість дорожчала?
Робоча сила дорожчає в доларах.
Доцільність ремонту буде під питанням.
Це як ремонтувати ушатану євробляху...
Всім процвітання!
Первый
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:03
Первый написав:
Про мопи
Фасадна група кгс на лумумби.
Ну що сказати. Для хруща на дврз - окуєть, дайте 2.
Для срібної милі на фоні сусіднього БФ (2₴15 року)... - ееееее, мабуть чистенько, якщо сніг прибрати... Хоча кого Я обманюю - УБОГО.
ну жесть , ну как так?? Я конечно все пониманию, ладно белые окна дешевле чем темные, но хоть двери входные можно же было поставить темные в цвет фасада?? ну ппц просто, нет слов. Мне кажется что кгс это такой себе аналог уз дэу, как были ланосы в 2005 году, так и остались в 2019 без изменений. И этот дом позиционируется как бизнесс класс.
пс. а белые откосы вокруг окон просто пздцц....
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Чет 31 січ, 2019 13:05
Frant написав: vladus17 написав: Рыба-сом написав:
Не нужно. Будет дешевле.
Когда это будет такое?)Учитывая долларовую инфляцию, сейчас цены в $ на уровне какого года, 2002го? во-во. можно брать, имхо
Взагалі-то 2004.
З врахуванням інфляції - так, 2002 чи 2003.
А если считать реальную инфляцию, а не ту что Гос Деп рисует то... 2001г?
Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha
vladus17
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