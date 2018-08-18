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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3485348634873488

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1348
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
282
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
253
Якість будівництва
16%
212
Всього голосів : 1348
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:51

Как говорил незабвенный Захар: "Хочешь ада-купи воздух в "Аркада"
Кровь и бетон под КГГА. Киевсовет расторг договор аренды с застройщиком Осокорков

В КГГА утверждают, что застройщик задолжал городу 73 млн грн
Киевсовет расторг договор аренды с компанией "Контактбудсервис". Такое решение поддержали 77 депутатов из всех фракций Киевсовета.
......
28 января 2019 года банк "Аркада" сообщил, что компания-застройщик "Контактбудсервис" возобновила строительные работы на участке. По мнению банка, на сегодня нет причин запрещать строительство.

"Мы имеем полный пакет документации, которая позволяет нам строить в правовом порядке. Наше право на это строительство мы защитили в судах, выстояли в противостоянии с радикально настроенными активистами и выполнили все требования Киевского городского головы", — утверждают у компании-застройщика.

Квартиры в ЖК "Патриотика на озерах" уже продаются на сайте Lun.ua. Стоимость квадратного метра в новострое варьируется от 16 тыс. грн до 21 тыс. грн.

На сегодня в "Патриотику на озерах" вложили деньги 500 инвесторов.

полная версия
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/konflikt-na-osokorkah-349776/
Это если 500 чел вложили хотя бы по 500 000 грн, то 250 000 000 грн получается. Плюс должок перед городом в 73 млн. Может что-то....
Всё срослось: гражданам сохранена природа ( я-за!) и устранён конкурент, которого предварительно заманили в ловушку )))
страсти накаляются
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:00

  fasser написав:
  v0f41k написав:Почайна таун уже обсуждали?
https://pochaynatown.com.ua/#rec83573520
Китайцы собираются построить в промзоне Петровки.
Метро рядом, но также и развязка и железная дорога.


Как то "Nanjing China Development" гугл не знает...
А фоточки домов взяты с https://www.archdaily.com/798263/the-do ... er-du-pont

Тото же проект
https://www.atelierdupont.fr/4346251
pret
 
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