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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3486348734883489>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1352
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
116
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
283
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
254
Якість будівництва
16%
213
Всього голосів : 1352
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:51

Как говорил незабвенный Захар: "Хочешь ада-купи воздух в "Аркада"
Кровь и бетон под КГГА. Киевсовет расторг договор аренды с застройщиком Осокорков

В КГГА утверждают, что застройщик задолжал городу 73 млн грн
Киевсовет расторг договор аренды с компанией "Контактбудсервис". Такое решение поддержали 77 депутатов из всех фракций Киевсовета.
......
28 января 2019 года банк "Аркада" сообщил, что компания-застройщик "Контактбудсервис" возобновила строительные работы на участке. По мнению банка, на сегодня нет причин запрещать строительство.

"Мы имеем полный пакет документации, которая позволяет нам строить в правовом порядке. Наше право на это строительство мы защитили в судах, выстояли в противостоянии с радикально настроенными активистами и выполнили все требования Киевского городского головы", — утверждают у компании-застройщика.

Квартиры в ЖК "Патриотика на озерах" уже продаются на сайте Lun.ua. Стоимость квадратного метра в новострое варьируется от 16 тыс. грн до 21 тыс. грн.

На сегодня в "Патриотику на озерах" вложили деньги 500 инвесторов.

полная версия
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/konflikt-na-osokorkah-349776/
Это если 500 чел вложили хотя бы по 500 000 грн, то 250 000 000 грн получается. Плюс должок перед городом в 73 млн. Может что-то....
Всё срослось: гражданам сохранена природа ( я-за!) и устранён конкурент, которого предварительно заманили в ловушку )))
страсти накаляются
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:00

  fasser написав:
  v0f41k написав:Почайна таун уже обсуждали?
https://pochaynatown.com.ua/#rec83573520
Китайцы собираются построить в промзоне Петровки.
Метро рядом, но также и развязка и железная дорога.


Как то "Nanjing China Development" гугл не знает...
А фоточки домов взяты с https://www.archdaily.com/798263/the-do ... er-du-pont

Тото же проект
https://www.atelierdupont.fr/4346251
pret
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:16

  pret написав:
  fasser написав:
  v0f41k написав:Почайна таун уже обсуждали?
https://pochaynatown.com.ua/#rec83573520
Китайцы собираются построить в промзоне Петровки.
Метро рядом, но также и развязка и железная дорога.


Как то "Nanjing China Development" гугл не знает...
А фоточки домов взяты с https://www.archdaily.com/798263/the-do ... er-du-pont

Тото же проект
https://www.atelierdupont.fr/4346251

Где-то здесь, возле самого города Парижа, по 1323 евро за метр
https://www.google.com/maps/place/93400+%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%A3%D1%8D%D0%BD,+%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/@48.911856,2.333764,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipMPZ8_mMt_4bW3wmXbF798ML03V2h8wkrGBPVqp!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipMPZ8_mMt_4bW3wmXbF798ML03V2h8wkrGBPVqp%3Dw152-h86-k-no!7i4128!8i2322!4m5!3m4!1s0x47e66ee41d37a90d:0x40b82c3688b3a90!8m2!3d48.911856!4d2.333764
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:21

  Первый написав:J_P

Ви намагаєтесь довести що гривневий:-), а не доларовий.
А виходить, що доларовий, адже в доларах подорожчала.
Приклад навів - панель від нової англії - 1100 кгрн за 40 квадратів

Сейчас придет Frant и Со и вас покусают ))))

Но если серьезно, мое определение
"Киевскую недвижимость необходимо исчислять в гривнах, корректируя ее на индекс инфляции"
кажется мне ближе к реалиям, чем ваше.
Дополнение: корректировать необходимо с небольшим лагом во времени, чтобы учесть инерционность рынка.

Исчисление в долларах (как вы) или в евро (как я) - проявление инерционности мышления и лености мозга при работе с матрицей параметров.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Дополнение: корректировать необходимо с небольшим лагом во времени, чтобы учесть инерционность рынка.

Дополнение к дополнению:
Лаг разносторонний: первичка выставляет ценник с учётом будущей инфляции, то есть дороже нынешних затрат, а вторичка позже реагирует на изменение курса доллара
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:39

  Serg-ik написав:
  J_P написав:Дополнение: корректировать необходимо с небольшим лагом во времени, чтобы учесть инерционность рынка.

Дополнение к дополнению:
Лаг разносторонний: первичка выставляет ценник с учётом будущей инфляции, то есть дороже нынешних затрат, а вторичка позже реагирует на изменение курса доллара

Дополнение принимается...))))
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:41

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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:45

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две единички на фоне двух башен. Совпадение?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:50

  Serg-ik написав:zzzzzz
две единички на фоне двух башен. Совпадение?


Это все знаки, будет токадорожать )
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:12

  Serg-ik написав:Это если 500 чел вложили хотя бы по 500 000 грн, то 250 000 000 грн получается. Плюс должок перед городом в 73 млн. Может что-то....
Всё срослось: гражданам сохранена природа ( я-за!) и устранён конкурент, которого предварительно заманили в ловушку )))
страсти накаляются


Валим Аркаду, озера отдаем укрбуду, патриотику с эврикой достраивает кгс. И всем хорошо. :D
vano80
 
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