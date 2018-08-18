Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Как говорил незабвенный Захар: "Хочешь ада-купи воздух в "Аркада"
Кровь и бетон под КГГА. Киевсовет расторг договор аренды с застройщиком Осокорков
В КГГА утверждают, что застройщик задолжал городу 73 млн грн Киевсовет расторг договор аренды с компанией "Контактбудсервис". Такое решение поддержали 77 депутатов из всех фракций Киевсовета. ...... 28 января 2019 года банк "Аркада" сообщил, что компания-застройщик "Контактбудсервис" возобновила строительные работы на участке. По мнению банка, на сегодня нет причин запрещать строительство.
"Мы имеем полный пакет документации, которая позволяет нам строить в правовом порядке. Наше право на это строительство мы защитили в судах, выстояли в противостоянии с радикально настроенными активистами и выполнили все требования Киевского городского головы", — утверждают у компании-застройщика.
Квартиры в ЖК "Патриотика на озерах" уже продаются на сайте Lun.ua. Стоимость квадратного метра в новострое варьируется от 16 тыс. грн до 21 тыс. грн.
На сегодня в "Патриотику на озерах" вложили деньги 500 инвесторов.
Ви намагаєтесь довести що гривневий:-), а не доларовий. А виходить, що доларовий, адже в доларах подорожчала. Приклад навів - панель від нової англії - 1100 кгрн за 40 квадратів
Сейчас придет Frant и Со и вас покусают ))))
Но если серьезно, мое определение "Киевскую недвижимость необходимо исчислять в гривнах, корректируя ее на индекс инфляции" кажется мне ближе к реалиям, чем ваше. Дополнение: корректировать необходимо с небольшим лагом во времени, чтобы учесть инерционность рынка.
Исчисление в долларах (как вы) или в евро (как я) - проявление инерционности мышления и лености мозга при работе с матрицей параметров.
Serg-ik написав:Это если 500 чел вложили хотя бы по 500 000 грн, то 250 000 000 грн получается. Плюс должок перед городом в 73 млн. Может что-то.... Всё срослось: гражданам сохранена природа ( я-за!) и устранён конкурент, которого предварительно заманили в ловушку ))) страсти накаляются
Валим Аркаду, озера отдаем укрбуду, патриотику с эврикой достраивает кгс. И всем хорошо.