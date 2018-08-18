Кровь и бетон под КГГА. Киевсовет расторг договор аренды с застройщиком Осокорков



В КГГА утверждают, что застройщик задолжал городу 73 млн грн

Киевсовет расторг договор аренды с компанией "Контактбудсервис". Такое решение поддержали 77 депутатов из всех фракций Киевсовета.

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28 января 2019 года банк "Аркада" сообщил, что компания-застройщик "Контактбудсервис" возобновила строительные работы на участке. По мнению банка, на сегодня нет причин запрещать строительство.



"Мы имеем полный пакет документации, которая позволяет нам строить в правовом порядке. Наше право на это строительство мы защитили в судах, выстояли в противостоянии с радикально настроенными активистами и выполнили все требования Киевского городского головы", — утверждают у компании-застройщика.



Квартиры в ЖК "Патриотика на озерах" уже продаются на сайте Lun.ua. Стоимость квадратного метра в новострое варьируется от 16 тыс. грн до 21 тыс. грн.



На сегодня в "Патриотику на озерах" вложили деньги 500 инвесторов.

