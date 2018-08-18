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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А скільки років як Аркада від КМБ відпала - хто пам"ятає - років 8 ?
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:33
А куди поділися всі київміскбуди, до речі? Я пам'ятаю, як десь біля 2008 були КМБ-1, Київміськбуд-3 і т.д.?
Злились в екстазі під одним брендом?
Чи існують і зараз під новими назвами?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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