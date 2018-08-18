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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3486348734883489

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1352
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
116
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
283
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
254
Якість будівництва
16%
213
Всього голосів : 1352
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А скільки років як Аркада від КМБ відпала - хто пам"ятає - років 8 ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:33

  Puente написав:А скільки років як Аркада від КМБ відпала - хто пам"ятає - років 8 ?

А куди поділися всі київміскбуди, до речі? Я пам'ятаю, як десь біля 2008 були КМБ-1, Київміськбуд-3 і т.д.?
Злились в екстазі під одним брендом?
Чи існують і зараз під новими назвами?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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