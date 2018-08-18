Додано: Чет 31 січ, 2019 16:30

freeze написав: Первый написав: Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.



Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...



Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-) Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-)



Еще бесит, когда человек вызывает сразу два лифта, например с первого этажа вызывает один лифт с минус второго этажа паркинга вверх, другой лифт вниз с третьего этажа. И садится в лифт, который пришел на несколько секунд быстрее.

И прилично одетые люди это делают, внешне не тупые и не наркоманы. Еще бесит, когда человек вызывает сразу два лифта, например с первого этажа вызывает один лифт с минус второго этажа паркинга вверх, другой лифт вниз с третьего этажа. И садится в лифт, который пришел на несколько секунд быстрее.И прилично одетые люди это делают, внешне не тупые и не наркоманы.

А может дело в УК и в мозгах лифтеров?У меня в доме 3 лифта, настроена логика их работы, нажимая на ОДНУ(нет кнопок вверх/вниз) любую кнопку вызова система определяет какой лифт ближайший.Один лифт всегда на 1м этаже, второй на последнем а 3й там где крайний раз остановился. При этом если лифт едет вверх то он не реагирует на нажатие кнопок на этажах, останавливается только если едет вниз. Как то так, мне нравиЦЦо"все просто"