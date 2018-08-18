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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34873488348934903491>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1352
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
116
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
283
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
254
Якість будівництва
16%
213
Всього голосів : 1352
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А скільки років як Аркада від КМБ відпала - хто пам"ятає - років 8 ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:33

  Puente написав:А скільки років як Аркада від КМБ відпала - хто пам"ятає - років 8 ?

А куди поділися всі київміскбуди, до речі? Я пам'ятаю, як десь біля 2008 були КМБ-1, Київміськбуд-3 і т.д.?
Злились в екстазі під одним брендом?
Чи існують і зараз під новими назвами?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:38

  pret написав:
  fasser написав:
  v0f41k написав:Почайна таун уже обсуждали?
https://pochaynatown.com.ua/#rec83573520
Китайцы собираются построить в промзоне Петровки.
Метро рядом, но также и развязка и железная дорога.


Как то "Nanjing China Development" гугл не знает...
А фоточки домов взяты с https://www.archdaily.com/798263/the-do ... er-du-pont

Тото же проект
https://www.atelierdupont.fr/4346251

Зображення

На Линкедин у этого человека другая должность, другое имя... Так же стоит задуматься для чего фото было отзеркалено (затрудняет поиск по картинке). Тут видимо не все чисто.
pret
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:41

  Рыба-сом написав:
  Puente написав:А скільки років як Аркада від КМБ відпала - хто пам"ятає - років 8 ?

А куди поділися всі київміскбуди, до речі? Я пам'ятаю, як десь біля 2008 були КМБ-1, Київміськбуд-3 і т.д.?
Злились в екстазі під одним брендом?
Чи існують і зараз під новими назвами?


Вот кстати про названия. Мне кажется было бы неплохо навести какой-то порядок со всеми этими компаниями-застройщиками.
Если этот забор строит укрбуд - значит и договора должны быть с ним, а не с "рогокопытами" и всякими многочисленными ТОВами.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:52

  pret написав:
  pret написав:
  fasser написав:[quote="4567721:v0f41k"Почайна таун уже обсуждали?
https://pochaynatown.com.ua/#rec83573520
Китайцы собираются построить в промзоне Петровки.
Метро рядом, но также и развязка и железная дорога.[/quote

Как то "Nanjing China Development" гугл не знает...
А фоточки домов взяты с https://www.archdaily.com/798263/the-do ... er-du-pont

Тото же проект
https://www.atelierdupont.fr/4346251

Зображення

На Линкедин у этого человека другая должность, другое имя... Так же стоит задуматься для чего фото было отзеркалено (затрудняет поиск по картинке). Тут видимо не все чисто.

Тяжело вести в нашей стране бизнес с фамилией Х-у-и, партнёры не поймут. Поэтому взял "псевдо" :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:09

  Рыба-сом написав:Тяжело вести в нашей стране бизнес с фамилией Х-у-и, партнёры не поймут. Поэтому взял "псевдо" :mrgreen:


А вдруг, своей фамилией он как бы предупреждает, о том, что получат инвесторы вмсето обещаных квартир?
pret
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:26

  fasser написав:
  v0f41k написав:Почайна таун уже обсуждали?
https://pochaynatown.com.ua/#rec83573520
Китайцы собираются построить в промзоне Петровки.
Метро рядом, но также и развязка и железная дорога.


Как то "Nanjing China Development" гугл не знает...
А фоточки домов взяты с https://www.archdaily.com/798263/the-do ... er-du-pont

Опять лыжный инструктор?

А вообще интересно,если построят там,то потом расползётся по всему городу,местным сговорившимся и зажравшимся шаромыгам будет тесно и не уютно :idea:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вести с полей. Продана двушка в хруще на Отрадном. Комнаты смежные, панелька. Всего 27т. Наследство.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:30

  freeze написав:
  Первый написав:Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.

Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...

Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-)


Еще бесит, когда человек вызывает сразу два лифта, например с первого этажа вызывает один лифт с минус второго этажа паркинга вверх, другой лифт вниз с третьего этажа. И садится в лифт, который пришел на несколько секунд быстрее.
И прилично одетые люди это делают, внешне не тупые и не наркоманы.

А может дело в УК и в мозгах лифтеров?
У меня в доме 3 лифта, настроена логика их работы, нажимая на ОДНУ(нет кнопок вверх/вниз) любую кнопку вызова система определяет какой лифт ближайший.
Один лифт всегда на 1м этаже, второй на последнем а 3й там где крайний раз остановился. При этом если лифт едет вверх то он не реагирует на нажатие кнопок на этажах, останавливается только если едет вниз. Как то так, мне нравиЦЦо 8)

"все просто"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:39

  vano80 написав:
Вот кстати про названия. Мне кажется было бы неплохо навести какой-то порядок со всеми этими компаниями-застройщиками.
Если этот забор строит укрбуд - значит и договора должны быть с ним, а не с "рогокопытами" и всякими многочисленными ТОВами.

:mrgreen: точно, а то в последнее время приобретение первички больше похоже на игру в рулетку. От облигаций и ффс пришли к предварительным договорам и деривативам. Если не ошибаюсь через облигации работает тарян, нест, а через ффс оркада. Все остальные по стрёмным бумагам при прочтении которых приходит понимание, что концов никогда не найдёшь если что. Настолько мутно всё, что ни один юрист не даст добро на подпись. :D

ПС
Проезжал жк гвардейский, шёл четвертый год стройки :mrgreen: (экскаваторы заехали в начале 16ого) а конца не видно от слова совсем
Востаннє редагувалось hume в Чет 31 січ, 2019 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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