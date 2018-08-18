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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А скільки років як Аркада від КМБ відпала - хто пам"ятає - років 8 ?
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:33
А куди поділися всі київміскбуди, до речі? Я пам'ятаю, як десь біля 2008 були КМБ-1, Київміськбуд-3 і т.д.?
Злились в екстазі під одним брендом?
Чи існують і зараз під новими назвами?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:38
На Линкедин у этого человека другая должность, другое имя... Так же стоит задуматься для чего фото было отзеркалено (затрудняет поиск по картинке). Тут видимо не все чисто.
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:41
Вот кстати про названия. Мне кажется было бы неплохо навести какой-то порядок со всеми этими компаниями-застройщиками.
Если этот забор строит укрбуд - значит и договора должны быть с ним, а не с "рогокопытами" и всякими многочисленными ТОВами.
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:52
Тяжело вести в нашей стране бизнес с фамилией Х-у-и, партнёры не поймут. Поэтому взял "псевдо"
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:09
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:26
Опять лыжный инструктор?
А вообще интересно,если построят там,то потом расползётся по всему городу,местным сговорившимся и зажравшимся шаромыгам будет тесно и не уютно
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вести с полей. Продана двушка в хруще на Отрадном. Комнаты смежные, панелька. Всего 27т. Наследство.
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:30
А может дело в УК и в мозгах лифтеров?
У меня в доме 3 лифта, настроена логика их работы, нажимая на ОДНУ(нет кнопок вверх/вниз) любую кнопку вызова система определяет какой лифт ближайший.
Один лифт всегда на 1м этаже, второй на последнем а 3й там где крайний раз остановился. При этом если лифт едет вверх то он не реагирует на нажатие кнопок на этажах, останавливается только если едет вниз. Как то так, мне нравиЦЦо
"все просто"
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 31 січ, 2019 16:39
точно, а то в последнее время приобретение первички больше похоже на игру в рулетку. От облигаций и ффс пришли к предварительным договорам и деривативам. Если не ошибаюсь через облигации работает тарян, нест, а через ффс оркада. Все остальные по стрёмным бумагам при прочтении которых приходит понимание, что концов никогда не найдёшь если что. Настолько мутно всё, что ни один юрист не даст добро на подпись.
ПС
Проезжал жк гвардейский, шёл четвертый год стройки (экскаваторы заехали в начале 16ого) а конца не видно от слова совсем
Востаннє редагувалось hume в Чет 31 січ, 2019 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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