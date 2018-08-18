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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3488348934903491>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1352
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
116
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
283
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
254
Якість будівництва
16%
213
Всього голосів : 1352
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:При этом если лифт едет вверх то он не реагирует на нажатие кнопок на этажах, останавливается только если едет вниз.

Эта инновация была реализована ещё в совкошлаке 50 лет назад :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:41

Прохожий

Мало кнопок- мало проблем. Декільки кнопок- вільнолюдина втрачає розум давить на всі.
Дуже багато - клинить, вставляє ногу.
Востаннє редагувалось Первый в Чет 31 січ, 2019 16:41, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:41

  Nikita1000 написав:Вести с полей. Продана двушка в хруще на Отрадном. Комнаты смежные, панелька. Всего 27т. Наследство.

Метраж??
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:41

  freeze написав:
  Первый написав:Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.

Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...

Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-)


Еще бесит, когда человек вызывает сразу два лифта, например с первого этажа вызывает один лифт с минус второго этажа паркинга вверх, другой лифт вниз с третьего этажа. И садится в лифт, который пришел на несколько секунд быстрее.
И прилично одетые люди это делают, внешне не тупые и не наркоманы.

взагалі то в нормальній реалізації є локіка на еклектроніці, яка вирішує скільки ліфтів присилати, але якщо зекономлено на ній, то нема чого нарікати
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2018 год с 3,4 до 3,3%. В то же время прогноз по инфляции на 2019-й и 2020-й регулятор оставил неизменным – 6,3% и 5% соответственно.

Об этом сообщается на сайте НБУ. Сохранить темпы роста цен, по мнению регулятора, удастся за счет снижения темпов роста зарплат, ослабления интенсивности трудовой миграции, стабильному курсу гривни и удешевлению энергоресурсов на мировых рынках."
Перемога, чи зрада? :D
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:44

  Первый написав:
  J_P написав:
  Первый написав:J_P. Поддержу.
Совсем НЕ валютный. А пудово-гривневый )))
Что это? Это гривна с привязаной пудовой гирей :D . Причем гиря сама ничего не стоит. Только дает массу (как бозон Хикса))) и повышает инертность.
Первый. І ще покладає суттєві зобов'язання по утриманню, які, чомусь, більшістю навіть не беруться до уваги. Зи. Помню в 2005 однушку 50 метрову на виставці за 180 кгрн... Можна було б зараз за ці гроші і взять цей гривневий актив.
J_P. А вы проиндексируйте этот ценник (180К) на уровень официальной инфляции. Думаю что на сегодняшнюю ціну в гривнах и выйдете.
Первый.Не буду, адже можу не вийти на навіть долярову:-( і розбити свої і чужі мрії. А самі знаєте як відносяться до тих хто приносить погані звістки.

Ок, тогда я сделаю это сам.
Взял здесь индексы инфляции: https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
Получилось что гривневая цена такой квартиры должна быть сегодня 966К.
Близко к текущим значениям?

Пересиавайте доказувати що квартира дол актив:-) чесно. 56 квадратів- 35 куе в 2005 році. Зараз в новій англії 40 квадратів 1100 кгрн....

недавно було євровий
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:46

flyman

Яка електроніка не дозволяє вставити ногу в двері ліфта?
Яка повинна бути логіка?
Відривати ногу? Бити током? Змінювати фонову музику на прийми копито, користуйся кнопкою?
Зайди в тц гулівер. Подивися на вільнолюдей.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:47

  Жека79 написав:И этот дом позиционируется как бизнесс класс. :?

Пытаться впарить они его могут как любой класс. Но здание без полноценной системы HVAC -- эконом "по определению".
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:48

  Жека79 написав:
  Первый написав:Про мопи


Зображення


Фасадна група кгс на лумумби.

Ну що сказати. Для хруща на дврз - окуєть, дайте 2.
Для срібної милі на фоні сусіднього БФ (2₴15 року)... - ееееее, мабуть чистенько, якщо сніг прибрати... Хоча кого Я обманюю - УБОГО.


ну жесть , ну как так?? Я конечно все пониманию, ладно белые окна дешевле чем темные, но хоть двери входные можно же было поставить темные в цвет фасада?? ну ппц просто, нет слов. Мне кажется что кгс это такой себе аналог уз дэу, как были ланосы в 2005 году, так и остались в 2019 без изменений. И этот дом позиционируется как бизнесс класс. :?

пс. а белые откосы вокруг окон просто пздцц....

Первому нравиццо, якщо порівняти з фоткою мопа хрущика от Захара_
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:56

  zzzzzz написав:Зображення

заедьте в ОП и узнайте на какие именно квартиры есть такая скидка и только после этого зужжжжжжите с выводами.... :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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