Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.
Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...
Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-)
Еще бесит, когда человек вызывает сразу два лифта, например с первого этажа вызывает один лифт с минус второго этажа паркинга вверх, другой лифт вниз с третьего этажа. И садится в лифт, который пришел на несколько секунд быстрее. И прилично одетые люди это делают, внешне не тупые и не наркоманы.
взагалі то в нормальній реалізації є локіка на еклектроніці, яка вирішує скільки ліфтів присилати, але якщо зекономлено на ній, то нема чого нарікати
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
"Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины на 2018 год с 3,4 до 3,3%. В то же время прогноз по инфляции на 2019-й и 2020-й регулятор оставил неизменным – 6,3% и 5% соответственно.
Об этом сообщается на сайте НБУ. Сохранить темпы роста цен, по мнению регулятора, удастся за счет снижения темпов роста зарплат, ослабления интенсивности трудовой миграции, стабильному курсу гривни и удешевлению энергоресурсов на мировых рынках." Перемога, чи зрада?
Первый написав:J_P. Поддержу. Совсем НЕ валютный. А пудово-гривневый ))) Что это? Это гривна с привязаной пудовой гирей . Причем гиря сама ничего не стоит. Только дает массу (как бозон Хикса))) и повышает инертность. Первый. І ще покладає суттєві зобов'язання по утриманню, які, чомусь, більшістю навіть не беруться до уваги. Зи. Помню в 2005 однушку 50 метрову на виставці за 180 кгрн... Можна було б зараз за ці гроші і взять цей гривневий актив. J_P. А вы проиндексируйте этот ценник (180К) на уровень официальной инфляции. Думаю что на сегодняшнюю ціну в гривнах и выйдете. Первый.Не буду, адже можу не вийти на навіть долярову:-( і розбити свої і чужі мрії. А самі знаєте як відносяться до тих хто приносить погані звістки.
Пересиавайте доказувати що квартира дол актив:-) чесно. 56 квадратів- 35 куе в 2005 році. Зараз в новій англії 40 квадратів 1100 кгрн....
недавно було євровий
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Яка електроніка не дозволяє вставити ногу в двері ліфта? Яка повинна бути логіка? Відривати ногу? Бити током? Змінювати фонову музику на прийми копито, користуйся кнопкою? Зайди в тц гулівер. Подивися на вільнолюдей.
Ну що сказати. Для хруща на дврз - окуєть, дайте 2. Для срібної милі на фоні сусіднього БФ (2₴15 року)... - ееееее, мабуть чистенько, якщо сніг прибрати... Хоча кого Я обманюю - УБОГО.
ну жесть , ну как так?? Я конечно все пониманию, ладно белые окна дешевле чем темные, но хоть двери входные можно же было поставить темные в цвет фасада?? ну ппц просто, нет слов. Мне кажется что кгс это такой себе аналог уз дэу, как были ланосы в 2005 году, так и остались в 2019 без изменений. И этот дом позиционируется как бизнесс класс.
пс. а белые откосы вокруг окон просто пздцц....
Первому нравиццо, якщо порівняти з фоткою мопа хрущика от Захара_
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.