Додано: Чет 31 січ, 2019 17:03

Прохожий написав: freeze написав: Первый написав: Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.



Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...



Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-) Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-)



Еще бесит, когда человек вызывает сразу два лифта, например с первого этажа вызывает один лифт с минус второго этажа паркинга вверх, другой лифт вниз с третьего этажа. И садится в лифт, который пришел на несколько секунд быстрее.

И прилично одетые люди это делают, внешне не тупые и не наркоманы. Еще бесит, когда человек вызывает сразу два лифта, например с первого этажа вызывает один лифт с минус второго этажа паркинга вверх, другой лифт вниз с третьего этажа. И садится в лифт, который пришел на несколько секунд быстрее.И прилично одетые люди это делают, внешне не тупые и не наркоманы.

А может дело в УК и в мозгах лифтеров?

У меня в доме 3 лифта, настроена логика их работы, нажимая на ОДНУ(нет кнопок вверх/вниз) любую кнопку вызова система определяет какой лифт ближайший.

Один лифт всегда на 1м этаже, второй на последнем а 3й там где крайний раз остановился. При этом если лифт едет вверх то он не реагирует на нажатие кнопок на этажах, останавливается только если едет вниз. Как то так, мне нравиЦЦо



"все просто" А может дело в УК и в мозгах лифтеров?У меня в доме 3 лифта, настроена логика их работы, нажимая на ОДНУ(нет кнопок вверх/вниз) любую кнопку вызова система определяет какой лифт ближайший.Один лифт всегда на 1м этаже, второй на последнем а 3й там где крайний раз остановился. При этом если лифт едет вверх то он не реагирует на нажатие кнопок на этажах, останавливается только если едет вниз. Как то так, мне нравиЦЦо"все просто"

очень знакомо то что описано выше.у меня 3 лифта, в паркинг едут только 2 пассажирских, грузовой не едет. 2 пассажирских лифта завязаны на одном блоке(кнопки вверх и вниз возле каждого) но если нажать у любого из пассажирских лифтов кнопку-тут же автоматом загорится и кнопка у другого пассажирского лифта. А у грузовика свои кнопки. Я пользуюсь только пассажирскими и чаще всего вызываю именно их так как в основном всегда еду в паркинг. Вызвал-жду лифт, подходит соседка с ребенком и видит что я вызвал уже лифт берет и нажимает кнопку на грузовике. нахрена??? в это время ее ребенок нажимет копку вверх на том пассажирском который вызвал я, и на том грузовом который вызвала она.. Соседка ноль реакции, вроде так и надо понажимать все что можноИли на первом этаже бывает вызвал лифт--нажал кнопку вверх, кто то подходит и нажимает кнопку вниз. Лифт который едет сверху естественно останавливается на 1 этаже, и в лифте стоит человек который едет в паркинг. Я стою, не захожу, тело которое нажало кнопку вниз заходит в лифт к тому человеку и глядя на меня спрашивает--вы не едете?? я говорю, нет --мне наверх. Он очень удивляется и говорит--так мне тоже наверх. Я говорю а зачем вы нажимали кнопку вниз? Всегда после этого вопроса у человека мощнейший ступор