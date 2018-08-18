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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3488348934903491

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1352
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
116
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
283
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
254
Якість будівництва
16%
213
Всього голосів : 1352
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 16:56

  Первый написав:flyman

Яка електроніка не дозволяє вставити ногу в двері ліфта?
Яка повинна бути логіка?
Відривати ногу? Бити током? Змінювати фонову музику на прийми копито, користуйся кнопкою?
Зайди в тц гулівер. Подивися на вільнолюдей.

фотодатчик і LED
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:03

  Прохожий написав:
  freeze написав:
  Первый написав:Вільнолюди і нові ліфти це не сумістно.

Часто бачу як замість нажати кнопку вставляють ногу в двері...

Особливо смішно коли викликають ліфт і натискають кнопки вверх і вниз, а потім питають куди ліфт їде:-)


Еще бесит, когда человек вызывает сразу два лифта, например с первого этажа вызывает один лифт с минус второго этажа паркинга вверх, другой лифт вниз с третьего этажа. И садится в лифт, который пришел на несколько секунд быстрее.
И прилично одетые люди это делают, внешне не тупые и не наркоманы.

А может дело в УК и в мозгах лифтеров?
У меня в доме 3 лифта, настроена логика их работы, нажимая на ОДНУ(нет кнопок вверх/вниз) любую кнопку вызова система определяет какой лифт ближайший.
Один лифт всегда на 1м этаже, второй на последнем а 3й там где крайний раз остановился. При этом если лифт едет вверх то он не реагирует на нажатие кнопок на этажах, останавливается только если едет вниз. Как то так, мне нравиЦЦо 8)

"все просто"


очень знакомо то что описано выше. :mrgreen: у меня 3 лифта, в паркинг едут только 2 пассажирских, грузовой не едет. 2 пассажирских лифта завязаны на одном блоке(кнопки вверх и вниз возле каждого) но если нажать у любого из пассажирских лифтов кнопку-тут же автоматом загорится и кнопка у другого пассажирского лифта. А у грузовика свои кнопки. Я пользуюсь только пассажирскими и чаще всего вызываю именно их так как в основном всегда еду в паркинг. Вызвал-жду лифт, подходит соседка с ребенком и видит что я вызвал уже лифт берет и нажимает кнопку на грузовике :idea: . нахрена??? в это время ее ребенок нажимет копку вверх на том пассажирском который вызвал я, и на том грузовом который вызвала она. :mrgreen: . Соседка ноль реакции, вроде так и надо понажимать все что можно

Или на первом этаже бывает вызвал лифт--нажал кнопку вверх, кто то подходит и нажимает кнопку вниз. Лифт который едет сверху естественно останавливается на 1 этаже, и в лифте стоит человек который едет в паркинг. Я стою, не захожу, тело которое нажало кнопку вниз заходит в лифт к тому человеку и глядя на меня спрашивает--вы не едете?? я говорю, нет --мне наверх. Он очень удивляется и говорит--так мне тоже наверх. Я говорю а зачем вы нажимали кнопку вниз? Всегда после этого вопроса у человека мощнейший ступор :mrgreen:
Востаннє редагувалось Жека79 в Чет 31 січ, 2019 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:03

  hume написав:
  vano80 написав:
Вот кстати про названия. Мне кажется было бы неплохо навести какой-то порядок со всеми этими компаниями-застройщиками.
Если этот забор строит укрбуд - значит и договора должны быть с ним, а не с "рогокопытами" и всякими многочисленными ТОВами.

:mrgreen: точно, а то в последнее время приобретение первички больше похоже на игру в рулетку. От облигаций и ффс пришли к предварительным договорам и деривативам. Если не ошибаюсь через облигации работает тарян, нест, а через ффс оркада. Все остальные по стрёмным бумагам при прочтении которых приходит понимание, что концов никогда не найдёшь если что. Настолько мутно всё, что ни один юрист не даст добро на подпись. :D

ПС
Проезжал жк гвардейский, шёл четвертый год стройки :mrgreen: (экскаваторы заехали в начале 16ого) а конца не видно от слова совсем

Через облигации точно работала Столица, не знаю как сейчас.
Укрбуд работает через ФФС.
а ГЕОС по предварительным договорам :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 3488348934903491
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