фотодатчик і LED
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Додано: Чет 31 січ, 2019 16:56
фотодатчик і LED
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:03
очень знакомо то что описано выше. у меня 3 лифта, в паркинг едут только 2 пассажирских, грузовой не едет. 2 пассажирских лифта завязаны на одном блоке(кнопки вверх и вниз возле каждого) но если нажать у любого из пассажирских лифтов кнопку-тут же автоматом загорится и кнопка у другого пассажирского лифта. А у грузовика свои кнопки. Я пользуюсь только пассажирскими и чаще всего вызываю именно их так как в основном всегда еду в паркинг. Вызвал-жду лифт, подходит соседка с ребенком и видит что я вызвал уже лифт берет и нажимает кнопку на грузовике . нахрена??? в это время ее ребенок нажимет копку вверх на том пассажирском который вызвал я, и на том грузовом который вызвала она. . Соседка ноль реакции, вроде так и надо понажимать все что можно
Или на первом этаже бывает вызвал лифт--нажал кнопку вверх, кто то подходит и нажимает кнопку вниз. Лифт который едет сверху естественно останавливается на 1 этаже, и в лифте стоит человек который едет в паркинг. Я стою, не захожу, тело которое нажало кнопку вниз заходит в лифт к тому человеку и глядя на меня спрашивает--вы не едете?? я говорю, нет --мне наверх. Он очень удивляется и говорит--так мне тоже наверх. Я говорю а зачем вы нажимали кнопку вниз? Всегда после этого вопроса у человека мощнейший ступор
Востаннє редагувалось Жека79 в Чет 31 січ, 2019 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:03
Через облигации точно работала Столица, не знаю как сейчас.
Укрбуд работает через ФФС.
а ГЕОС по предварительным договорам
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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