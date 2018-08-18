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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3489349034913492

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1352
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
116
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
283
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
254
Якість будівництва
16%
213
Всього голосів : 1352
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:43

  Жека79 написав:Соседка ноль реакции, вроде так и надо понажимать все что можно

Он очень удивляется и говорит--так мне тоже наверх. Я говорю а зачем вы нажимали кнопку вниз? Всегда после этого вопроса у человека мощнейший ступор :mrgreen:

Вот потому и нужно говорить человеку -- "фигню порешь". Раза после 4-го 5-го -- может и дойдет.
Среднестатистический человек не задумывается над внутренней логикой работы лифта. Там все на простейших категориях: есть кнопка -- нужно нажать. Есть две кнопки -- нужно нажать обе -- так лифт быстрее приедет.
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:44

  Nikita1000 написав:Вести с полей. Продана двушка в хруще на Отрадном. Комнаты смежные, панелька. Всего 27т. Наследство.

Какой этаж,квадратура, ремонт, торцевая ли? Услуги рыл кто оплачивал, или без них?
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:45

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:
  _hunter написав:Пытаться впарить они его могут как любой класс. Но здание без полноценной системы HVAC -- эконом "по определению".

Значит в Украине нет ни одного элитного дома и дома бизнес-класса - все сплошной эконом.

Кстати Укрбуд почти во всех своих домах ставит элементы систем умного дома...


>>> Значит в Украине нет ни одного элитного дома и дома бизнес-класса - все сплошной эконом.
se la vì...

>>> Кстати Укрбуд почти во всех своих домах ставит элементы систем умного дома
Это не сильно связанные параметры...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:49

  _hunter написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Значит в Украине нет ни одного элитного дома и дома бизнес-класса - все сплошной эконом.

Кстати Укрбуд почти во всех своих домах ставит элементы систем умного дома...


>>> Значит в Украине нет ни одного элитного дома и дома бизнес-класса - все сплошной эконом.
se la vì...

>>> Кстати Укрбуд почти во всех своих домах ставит элементы систем умного дома
Это не сильно связанные параметры...

Система умного дома, вернее то, как ее понимает Укрбуд, стоит 3 копейки по сравнению с тем, сколько бы стоила централизованная система вентиляции и кондиционирования.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Система умного дома, вернее то, как ее понимает Укрбуд, стоит 3 копейки по сравнению с тем, сколько бы стоила централизованная система вентиляции и кондиционирования.

Согласен
Кстати напомните кто в Киеве делает реально функционирующую систему вентиляции и кондиционирования и сколько это стоит?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:15

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Система умного дома, вернее то, как ее понимает Укрбуд, стоит 3 копейки по сравнению с тем, сколько бы стоила централизованная система вентиляции и кондиционирования.

Согласен
Кстати напомните кто в Киеве делает реально функционирующую систему вентиляции и кондиционирования и сколько это стоит?

Так в том-то и дело, что никто. Поэтому я бы и не делал это критерием "элитности", как предлагает хантер.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:17

  airmax78 написав:
  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Система умного дома, вернее то, как ее понимает Укрбуд, стоит 3 копейки по сравнению с тем, сколько бы стоила централизованная система вентиляции и кондиционирования.

Согласен
Кстати напомните кто в Киеве делает реально функционирующую систему вентиляции и кондиционирования и сколько это стоит?

Так в том-то и дело, что никто. Поэтому я бы и не делал это критерием "элитности", как предлагает хантер.


А як розподіляються витрати на кондиціонування між квартирами?
Всім процвітання!
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  #<1 ... 3489349034913492
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