Додано: Чет 31 січ, 2019 17:44

Nikita1000 написав: Вести с полей. Продана двушка в хруще на Отрадном. Комнаты смежные, панелька. Всего 27т. Наследство. Вести с полей. Продана двушка в хруще на Отрадном. Комнаты смежные, панелька. Всего 27т. Наследство.

Какой этаж,квадратура, ремонт, торцевая ли? Услуги рыл кто оплачивал, или без них? Какой этаж,квадратура, ремонт, торцевая ли? Услуги рыл кто оплачивал, или без них?

Three Things Cannot Be Long Hidden: The Sun, The Moon, and The Truth. ~ Buddha