Додано: Чет 31 січ, 2019 18:46





Рай автомобіліста. Центр Х'юстона, США. 1978 рік.



Що стає з містом якщо виконувати дві одвічні мрії автомобілістів: «краще б дороги розширили» та «краще б парковок побудували».Рай автомобіліста. Центр Х'юстона, США. 1978 рік.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.