Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 січ, 2019 17:43
Жека79 написав:
Соседка ноль реакции, вроде так и надо понажимать все что можно
Он очень удивляется и говорит--так мне тоже наверх. Я говорю а зачем вы нажимали кнопку вниз? Всегда после этого вопроса у человека мощнейший ступор
Вот потому и нужно говорить человеку -- "фигню порешь". Раза после 4-го 5-го -- может и дойдет.
Среднестатистический человек не задумывается над внутренней логикой работы лифта. Там все на простейших категориях: есть кнопка -- нужно нажать. Есть две кнопки -- нужно нажать обе -- так лифт быстрее приедет.
_hunter
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:44
Nikita1000 написав:
Вести с полей. Продана двушка в хруще на Отрадном. Комнаты смежные, панелька. Всего 27т. Наследство.
Какой этаж,квадратура, ремонт, торцевая ли? Услуги рыл кто оплачивал, или без них?
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:45
Прохожий написав: airmax78 написав: _hunter написав:
Пытаться впарить они его могут как любой класс. Но здание без полноценной системы HVAC -- эконом "по определению".
Значит в Украине нет ни одного элитного дома и дома бизнес-класса - все сплошной эконом.
Кстати Укрбуд почти во всех своих домах ставит элементы систем умного дома...
>>> Значит в Украине нет ни одного элитного дома и дома бизнес-класса - все сплошной эконом.
se la vì...
>>> Кстати Укрбуд почти во всех своих домах ставит элементы систем умного дома
Это не сильно связанные параметры...
_hunter
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:49
_hunter написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Значит в Украине нет ни одного элитного дома и дома бизнес-класса - все сплошной эконом.
Кстати Укрбуд почти во всех своих домах ставит элементы систем умного дома...
>>> Значит в Украине нет ни одного элитного дома и дома бизнес-класса - все сплошной эконом.
se la vì...
>>> Кстати Укрбуд почти во всех своих домах ставит элементы систем умного дома
Это не сильно связанные параметры...
Система умного дома, вернее то, как ее понимает Укрбуд, стоит 3 копейки по сравнению с тем, сколько бы стоила централизованная система вентиляции и кондиционирования.
airmax78
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Додано: Чет 31 січ, 2019 17:53
airmax78 написав:
Система умного дома, вернее то, как ее понимает Укрбуд, стоит 3 копейки по сравнению с тем, сколько бы стоила централизованная система вентиляции и кондиционирования.
Согласен
Кстати напомните кто в Киеве делает реально функционирующую систему вентиляции и кондиционирования и сколько это стоит?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 31 січ, 2019 18:15
Прохожий написав: airmax78 написав:
Система умного дома, вернее то, как ее понимает Укрбуд, стоит 3 копейки по сравнению с тем, сколько бы стоила централизованная система вентиляции и кондиционирования.
Согласен
Кстати напомните кто в Киеве делает реально функционирующую систему вентиляции и кондиционирования и сколько это стоит?
Так в том-то и дело, что никто. Поэтому я бы и не делал это критерием "элитности", как предлагает хантер.
airmax78
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Додано: Чет 31 січ, 2019 18:17
airmax78 написав: Прохожий написав: airmax78 написав:
Система умного дома, вернее то, как ее понимает Укрбуд, стоит 3 копейки по сравнению с тем, сколько бы стоила централизованная система вентиляции и кондиционирования.
Согласен
Кстати напомните кто в Киеве делает реально функционирующую систему вентиляции и кондиционирования и сколько это стоит?
Так в том-то и дело, что никто. Поэтому я бы и не делал это критерием "элитности", как предлагает хантер.
А як розподіляються витрати на кондиціонування між квартирами?
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Додано: Чет 31 січ, 2019 18:46
Що стає з містом якщо виконувати дві одвічні мрії автомобілістів: «краще б дороги розширили» та «краще б парковок побудували».
Рай автомобіліста. Центр Х'юстона, США. 1978 рік.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 18:51
Первый написав: airmax78 написав: Прохожий написав:
Согласен
Кстати напомните кто в Киеве делает реально функционирующую систему вентиляции и кондиционирования и сколько это стоит?
Так в том-то и дело, что никто. Поэтому я бы и не делал это критерием "элитности", как предлагает хантер.
А як розподіляються витрати на кондиціонування між квартирами?
Наверное, как и тепло, если без счетчиков, или СДПТ - пропорционально площади квартиры в общей площади дома. Т.е. да, держать такую квартиру закрытой будет дорого.
airmax78
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Додано: Чет 31 січ, 2019 19:42
Позвольте с вами не согласиться. Если застройщик тратит деньги на рекламу, значит он хочет привлечь новых клиентов. Отсюда очевидный вывод что продажи по текущему прайсу застопорились.
Живите своим умом!
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