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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:44
airmax78
Просто цікаво, якщо цп назвати економом через відсутність центрального кондиціонування, на скільки можна збити ціну? Процентів 30%?
Всім процвітання!
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