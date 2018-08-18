airmax78
Просто цікаво, якщо цп назвати економом через відсутність центрального кондиціонування, на скільки можна збити ціну? Процентів 30%?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 січ, 2019 19:44
airmax78
Просто цікаво, якщо цп назвати економом через відсутність центрального кондиціонування, на скільки можна збити ціну? Процентів 30%?
Всім процвітання!
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Жесть.
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:35
Вы не правы,вы не знаете кухню этого рынка.
Деньги то тратят на рекламу,но...
Ценами манипулируют как циган солнцем,к чему эти привязать 11%,недавний пример,чёрная пятница,скидки вроде 27% достигали,а по факту сами цитировали,что цена одна и та же на неликвид:трёхи на минимальном этаже,с кривыми косыми углами с видом даже не в труселя соседу,а в стену,куколки с ходовыми метражами до 50-ти квадратов или правильные двухи до 70-ти они и сами продадут,без скидок.
А реклама от укрбуда всегда висела и висит,причём массово по городу,у них там ещё якобы и рассрочки по 5 лет,без привязки даже к минимальной совести и рамкам приличия.
А ещё укрбуд совсем недавно делал по другому,например покупает чел однуху в 40 квадратов по 15 000,довольный,ходит вокруг дома,руки потирает-строиццо,красотища,цена в отделе продаж уже выросла до 20-ти,вообще кайф,вот это я всех сделал,а потом,ближе к сдаче,укрбуд сообщает челу: у нас такая ситуация,мы тут немножко проект поменяли,вот этот тупиковый коридорчик без дверей и окон пришили к вашей хате,теперь она стала 55 квадратов,разницу надо доплатить по цене 25 000 в течении 7-ми дней с момента получения этого письма,если не хотите,то можете забрать деньги,за минусом штрафа в 20% и по прайсу первоначального платежа
Таких случаев полно,можете погуглить,наверняка без труда накопаете)))
Плюс ЖЕК у них не хуже и не добрее вчера упомянутого КАНа!
А как интегралбуд заставлял доплатить при 100% оплате в моменты скачков доллара? Мол всё поднялось,мы тут решили,что вы мало уплатили,докиньте по 2-3 000 за квадрат,если нет,то забираете свои деньги по ценам 14-го года и мы в расчёте.
Так что не надо делать скоропалительных выводов,укрбуд гниловастая контора,там нечего ловить,главный их принцип рыловский,это словить на живца клиента с деньгами,а уже потом выдоить его по полной,все эти минус 11% для наивных прихожан и залётных
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:38
Вот тут я и завис.
А как вы предлагаете продавать без рекламы ?
Вот начал стройку застройщик и никакой рекламы. Строит, строит, уже этажы растут. Рекламы нет. Потенциальные покупатели интересуются, "что же такое строится". Но застройщик неумолим - рекламы нет. Выстроил. Рекламы нет - продаж нет.
Сарказм, конечно
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:39
Сом, так вот для того рекламу и пускают что-бы новых лохов ловить, видать старые уже закончились )))
Как писал Первый "лох пошел на нерест"
Живите своим умом!
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:40
1-й этаж тут даже не ленлордизм,а высшая лига богов арендного бизнеса,причём навсегда
Зная КГС,он скоро на прилегающих околыцях ещё парочку таких присобачит
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:43
Живите своим умом!
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:46
Живите своим умом!
Додано: Чет 31 січ, 2019 20:46
Уже даже не баян, а гусли
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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