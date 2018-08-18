Додано: Чет 31 січ, 2019 20:35

zzzzzz написав:

Позвольте с вами не согласиться. Если застройщик тратит деньги на рекламу, значит он хочет привлечь новых клиентов. Отсюда очевидный вывод что продажи по текущему прайсу застопорились. Позвольте с вами не согласиться. Если застройщик тратит деньги на рекламу, значит он хочет привлечь новых клиентов. Отсюда очевидный вывод что продажи по текущему прайсу застопорились.

Вы не правы,вы не знаете кухню этого рынка.Деньги то тратят на рекламу,но...Ценами манипулируют как циган солнцем,к чему эти привязать 11%,недавний пример,чёрная пятница,скидки вроде 27% достигали,а по факту сами цитировали,что цена одна и та же на неликвид:трёхи на минимальном этаже,с кривыми косыми углами с видом даже не в труселя соседу,а в стену,куколки с ходовыми метражами до 50-ти квадратов или правильные двухи до 70-ти они и сами продадут,без скидок.А реклама от укрбуда всегда висела и висит,причём массово по городу,у них там ещё якобы и рассрочки по 5 лет,без привязки даже к минимальной совести и рамкам приличия.А ещё укрбуд совсем недавно делал по другому,например покупает чел однуху в 40 квадратов по 15 000,довольный,ходит вокруг дома,руки потирает-строиццо,красотища,цена в отделе продаж уже выросла до 20-ти,вообще кайф,вот это я всех сделал,а потом,ближе к сдаче,укрбуд сообщает челу: у нас такая ситуация,мы тут немножко проект поменяли,вот этот тупиковый коридорчик без дверей и окон пришили к вашей хате,теперь она стала 55 квадратов,разницу надо доплатить по цене 25 000 в течении 7-ми дней с момента получения этого письма,если не хотите,то можете забрать деньги,за минусом штрафа в 20% и по прайсу первоначального платежаТаких случаев полно,можете погуглить,наверняка без труда накопаете)))Плюс ЖЕК у них не хуже и не добрее вчера упомянутого КАНа!А как интегралбуд заставлял доплатить при 100% оплате в моменты скачков доллара? Мол всё поднялось,мы тут решили,что вы мало уплатили,докиньте по 2-3 000 за квадрат,если нет,то забираете свои деньги по ценам 14-го года и мы в расчёте.Так что не надо делать скоропалительных выводов,укрбуд гниловастая контора,там нечего ловить,главный их принцип рыловский,это словить на живца клиента с деньгами,а уже потом выдоить его по полной,все эти минус 11% для наивных прихожан и залётных