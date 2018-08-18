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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3492349334943495>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1352
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
116
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
283
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
254
Якість будівництва
16%
213
Всього голосів : 1352
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:48

  zzzzzz написав:
  somilitark написав:Так что не надо делать скоропалительных выводов,укрбуд гниловастая контора,там нечего ловить,главный их принцип рыловский,это словить на живца клиента с деньгами,а уже потом выдоить его по полной,все эти минус 11% для наивных прихожан и залётных :P :P


Сом, так вот для того рекламу и пускают что-бы новых лохов ловить, видать старые уже закончились )))
Как писал Первый "лох пошел на нерест" :mrgreen:

Так что это не значит,что покупателей мало или много,укрбуд агрессивен в рекламе все свои года жизни,это примерно с 12-го года,правда с ценами они так не игрались,когда стартанули на левом берегу с ЖК садовый,то цены там были по 8 000 при курсе 8,соседние хрущи были в почти 2 раза дороже,плюс дома кирпичные,заманивали по-другому...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:49

  zzzzzz написав:
  somilitark написав:Так что не надо делать скоропалительных выводов,укрбуд гниловастая контора,там нечего ловить,главный их принцип рыловский,это словить на живца клиента с деньгами,а уже потом выдоить его по полной,все эти минус 11% для наивных прихожан и залётных :P :P


Сом, так вот для того рекламу и пускают что-бы новых лохов ловить, видать старые уже закончились )))
Как писал [b]Первый "лох пошел на нерест" [/b] :mrgreen:

так это он как раз про вас и ваших собратьев писал :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:53

  Прохожий написав:так это он как раз про вас и ваших собратьев писал :mrgreen:


У Вас сегодня прямо бенефис по сарказму :mrgreen: :mrgreen:
Спасибо что хоть без матов. Растете в культурном смысле :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:55

zzzzzz
Так вы уже повторно всё постите. Склероз, видимо
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 20:57

pesikot
Нет, не склероз, запостил потому-что может кто-то не видел это фото. Не все же сидят целыми днями на форуме.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:02

  zzzzzz написав:pesikot
Нет, не склероз, запостил потому-что может кто-то не видел это фото. Не все же сидят целыми днями на форуме.

Зраду уже не на чем разгонять, а кураторы подгоняют, да ? :-)
Пошли в ход повторы
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:04

  somilitark написав:
  hume написав:Каховский

1-й этаж тут даже не ленлордизм,а высшая лига богов арендного бизнеса,причём навсегда :idea:
Зная КГС,он скоро на прилегающих околыцях ещё парочку таких присобачит :lol:

В наличии есть с выходом на жд :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:04

  zzzzzz написав:Каховская вид на дом стену с обратной стороны :mrgreen:

"Тихая уютная квартирка с зеленым двориком" :mrgreen:

Зображення

Вот тут есть нежилое :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:05

  zzzzzz написав:Не все же сидят целыми днями на форуме.

так ты это... прогулялся бы хоть по снегу в этом году. ведь смоет, не успеешь))
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:06

  Nikita1000 написав:Сохранить темпы роста цен, по мнению регулятора, удастся за счет снижения темпов роста зарплат, ослабления интенсивности трудовой миграции, стабильному курсу гривни

Видал всякое, но чтобы в одном предложении уместили сразу 3 утверждения, каждое следующее из которых взаимоисключает предыдущее - это надо уметь. :mrgreen:
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