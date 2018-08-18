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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 31 січ, 2019 20:48
zzzzzz написав:
Сом, так вот для того рекламу и пускают что-бы новых лохов ловить, видать старые уже закончились )))
Как писал Первый
"лох пошел на нерест"
Так что это не значит,что покупателей мало или много,укрбуд агрессивен в рекламе все свои года жизни,это примерно с 12-го года,правда с ценами они так не игрались,когда стартанули на левом берегу с ЖК садовый,то цены там были по 8 000 при курсе 8,соседние хрущи были в почти 2 раза дороже,плюс дома кирпичные,заманивали по-другому...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: Чет 31 січ, 2019 20:49
zzzzzz написав:
Сом, так вот для того рекламу и пускают что-бы новых лохов ловить, видать старые уже закончились )))Как писал [b]Первый
"лох пошел на нерест" [/b]
так это он как раз про вас и ваших собратьев писал
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 31 січ, 2019 20:53
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 31 січ, 2019 20:55
zzzzzz
Так вы уже повторно всё постите. Склероз, видимо
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Чет 31 січ, 2019 20:57
pesikot
Нет, не склероз, запостил потому-что может кто-то не видел это фото. Не все же сидят целыми днями на форуме.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 31 січ, 2019 21:02
zzzzzz написав:pesikot
Нет, не склероз, запостил потому-что может кто-то не видел это фото. Не все же сидят целыми днями на форуме.
Зраду уже не на чем разгонять, а кураторы подгоняют, да ?
Пошли в ход повторы
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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pesikot
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Додано: Чет 31 січ, 2019 21:04
somilitark написав: hume написав:
Каховский
1-й этаж тут даже не ленлордизм,а высшая лига богов арендного бизнеса,причём навсегда
Зная КГС,он скоро на прилегающих околыцях ещё парочку таких присобачит
В наличии есть с выходом на жд
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Додано: Чет 31 січ, 2019 21:04
Вот тут есть нежилое
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Додано: Чет 31 січ, 2019 21:05
zzzzzz написав:
Не все же сидят целыми днями на форуме.
так ты это... прогулялся бы хоть по снегу в этом году. ведь смоет, не успеешь))
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 21:06
Nikita1000 написав:
Сохранить темпы роста цен, по мнению регулятора, удастся за счет снижения темпов роста зарплат, ослабления интенсивности трудовой миграции, стабильному курсу гривни
Видал всякое, но чтобы в одном предложении уместили сразу 3 утверждения, каждое следующее из которых взаимоисключает предыдущее - это надо уметь.
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