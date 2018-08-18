Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 січ, 2019 21:18
Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 февраля 2019 года повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для ЧАО "Киевводоканал" на 11,4% – до 20,376 грн (с ПДВ 3,396 грн) за 1 куб м.
Согласно тексту постановления НКРЭКУ, обнародованному в правительственной газете "Урядовый курьер" 31 января, соответствующее решение принято на заседании комиссии 25 января. Тариф на услуги централизованной поставки холодной воды, водоотвода с использованием внутридомовых систем установлен на уровне 21,756 грн (в том числе ПДВ 3,626 грн), что на 11% выше тарифов, действующих до 1 февраля.
Фейслес, зачем вы удаляете пост ? Или коммунальные тарифы в Киеве не имеют отношения к теме ветки ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 31 січ, 2019 21:44
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/13.pdf
А вот это уже совсем грустно. Уровень оплаты населением услуг ЖКХ в декабре упал до 58,3%
В декабре 2018 долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1% до 50,75 млрд. гривен по сравнению с ноябрем. Также исторический максимум.
И это еще не вступили в действие повышенные тарифы на тепло и горячую воду.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 31 січ, 2019 21:59
UA
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Додано: Чет 31 січ, 2019 22:09
zzzzzz написав:
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/13.pdf
А вот это уже совсем грустно. Уровень оплаты населением услуг ЖКХ в декабре упал до 58,3%
В декабре 2018 долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1% до 50,75 млрд. гривен по сравнению с ноябрем. Также исторический максимум.
И это еще не вступили в действие повышенные тарифы на тепло и горячую воду.
грустно будет в январе
Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 31 січ, 2019 22:24
Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав:
http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/13.pdf
А вот это уже совсем грустно. Уровень оплаты населением услуг ЖКХ в декабре упал до 58,3%
В декабре 2018 долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1% до 50,75 млрд. гривен по сравнению с ноябрем. Также исторический максимум.
И это еще не вступили в действие повышенные тарифы на тепло и горячую воду.
грустно будет в январе
А то че будит если не платить за коммуналку?
(Кроме Киевэнерго естественно)
UA
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Додано: Чет 31 січ, 2019 22:27
Рано или поздно всё равно придётся платить. Я думаю опять сделают договора на рассрочку погашения долга.Это если по старому.
А если по новому, то будут отключать целыми стояками.
Nikita1000
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Додано: Чет 31 січ, 2019 22:29
hume написав: somilitark написав: hume написав:
Каховский
1-й этаж тут даже не ленлордизм,а высшая лига богов арендного бизнеса,причём навсегда
Зная КГС,он скоро на прилегающих околыцях ещё парочку таких присобачит
В наличии есть с выходом на жд
да и человеческие есть,но как всегда цены себе себе сложат и продают по мутным схемам через переуступку и придворных рыл,шаромыги(с)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Додано: Чет 31 січ, 2019 23:06
UA написав:
А то че будит если не платить за коммуналку?
(Кроме Киевэнерго естественно)
Частные коллекторы уже есть. Нотариусы, готовые нарушать закон, в наличии. Немного подкорректировать законодательство (все заради прогресса) и вечер перестанет быть томным.
vano80
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