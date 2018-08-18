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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3492349334943495

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1352
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
116
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
283
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
254
Якість будівництва
16%
213
Всього голосів : 1352
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:18

Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 февраля 2019 года повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для ЧАО "Киевводоканал" на 11,4% – до 20,376 грн (с ПДВ 3,396 грн) за 1 куб м.

Согласно тексту постановления НКРЭКУ, обнародованному в правительственной газете "Урядовый курьер" 31 января, соответствующее решение принято на заседании комиссии 25 января.

Тариф на услуги централизованной поставки холодной воды, водоотвода с использованием внутридомовых систем установлен на уровне 21,756 грн (в том числе ПДВ 3,626 грн), что на 11% выше тарифов, действующих до 1 февраля.


Фейслес, зачем вы удаляете пост ? Или коммунальные тарифы в Киеве не имеют отношения к теме ветки ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:44

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/13.pdf

А вот это уже совсем грустно. Уровень оплаты населением услуг ЖКХ в декабре упал до 58,3%

В декабре 2018 долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1% до 50,75 млрд. гривен по сравнению с ноябрем. Также исторический максимум.

И это еще не вступили в действие повышенные тарифы на тепло и горячую воду.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 21:59

))))

https://www.youtube.com/watch?v=6Vujb78D1Fw
Николас Федорович
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:09

  zzzzzz написав:http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/13.pdf

А вот это уже совсем грустно. Уровень оплаты населением услуг ЖКХ в декабре упал до 58,3%

В декабре 2018 долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1% до 50,75 млрд. гривен по сравнению с ноябрем. Также исторический максимум.

И это еще не вступили в действие повышенные тарифы на тепло и горячую воду.

грустно будет в январе
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:24

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/01/13.pdf

А вот это уже совсем грустно. Уровень оплаты населением услуг ЖКХ в декабре упал до 58,3%

В декабре 2018 долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 17,1% до 50,75 млрд. гривен по сравнению с ноябрем. Также исторический максимум.

И это еще не вступили в действие повышенные тарифы на тепло и горячую воду.

грустно будет в январе

А то че будит если не платить за коммуналку?
(Кроме Киевэнерго естественно)
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рано или поздно всё равно придётся платить. Я думаю опять сделают договора на рассрочку погашения долга.Это если по старому.
А если по новому, то будут отключать целыми стояками.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:29

  hume написав:
  somilitark написав:
  hume написав:Каховский

1-й этаж тут даже не ленлордизм,а высшая лига богов арендного бизнеса,причём навсегда :idea:
Зная КГС,он скоро на прилегающих околыцях ещё парочку таких присобачит :lol:

В наличии есть с выходом на жд :mrgreen:

да и человеческие есть,но как всегда цены себе себе сложат и продают по мутным схемам через переуступку и придворных рыл,шаромыги(с) :evil:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:06

  UA написав:А то че будит если не платить за коммуналку?
(Кроме Киевэнерго естественно)


Частные коллекторы уже есть. Нотариусы, готовые нарушать закон, в наличии. Немного подкорректировать законодательство (все заради прогресса) и вечер перестанет быть томным.
vano80
 
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