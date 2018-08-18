Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Национальная комиссия осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с 1 февраля 2019 года повысила тариф на водоснабжение и водоотвод для ЧАО "Киевводоканал" на 11,4% – до 20,376 грн (с ПДВ 3,396 грн) за 1 куб м.
Согласно тексту постановления НКРЭКУ, обнародованному в правительственной газете "Урядовый курьер" 31 января, соответствующее решение принято на заседании комиссии 25 января.
Тариф на услуги централизованной поставки холодной воды, водоотвода с использованием внутридомовых систем установлен на уровне 21,756 грн (в том числе ПДВ 3,626 грн), что на 11% выше тарифов, действующих до 1 февраля.
Фейслес, зачем вы удаляете пост ? Или коммунальные тарифы в Киеве не имеют отношения к теме ветки ?
UA написав:А то че будит если не платить за коммуналку? (Кроме Киевэнерго естественно)
Частные коллекторы уже есть. Нотариусы, готовые нарушать закон, в наличии. Немного подкорректировать законодательство (все заради прогресса) и вечер перестанет быть томным.
Когда заходил в Парковые озера видел решения судов висящие в подъезде на взыскание долгов с некоторых квартир за комунальные, суммы разные 5-10 тыс.грн. Детально не вчитывался . Ну это пусть уже юристы комментируют.
zzzzzz написав:Когда заходил в Парковые озера видел решения судов висящие в подъезде на взыскание долгов с некоторых квартир за комунальные, суммы разные 5-10 тыс.грн. Детально не вчитывался . Ну это пусть уже юристы комментируют.
Летом в совкошлаке оболонском на 400 квартир долг был больше миллиона. У соседей по этажу больше 70 тыщ. Это не мешало им делать ремонт и пользовать б***. С другой стороны знакомые в Броварах снимали квартиру, платили вовремя за все. И сами отбивались от жековцев, требующих оплатить коммуналку.