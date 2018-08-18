Прохожий написав:
Согласен
Кстати напомните кто в Киеве делает реально функционирующую систему вентиляции и кондиционирования и сколько это стоит?
РР, Амбассадор хаус, H-Tower
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Додано: Чет 31 січ, 2019 23:52
РР, Амбассадор хаус, H-Tower
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы что-то путаете. Миракс в самом начале планировался к сдаче 30.10.2019. Эта дата есть даже в первых договорах! И первые два дома они до сих пор обещают сдать к концу 2019 !
Сетевая гигиена: не переходить на личности
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