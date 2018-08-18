RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3493349434953496

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1352
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
116
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
283
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
254
Якість будівництва
16%
213
Всього голосів : 1352
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:52

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Система умного дома, вернее то, как ее понимает Укрбуд, стоит 3 копейки по сравнению с тем, сколько бы стоила централизованная система вентиляции и кондиционирования.

Согласен
Кстати напомните кто в Киеве делает реально функционирующую систему вентиляции и кондиционирования и сколько это стоит?

РР, Амбассадор хаус, H-Tower
Kostia
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 02.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 23:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:КГС Мирах уже должен был сдать......
Аркада Эврику...
и т.д. ...


Вы что-то путаете. Миракс в самом начале планировался к сдаче 30.10.2019. Эта дата есть даже в первых договорах! И первые два дома они до сих пор обещают сдать к концу 2019 !
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 474
З нами з: 29.07.17
Подякував: 80 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:04

Сегодня в ТСН в 19:30 был сюжет про недострои. Показывали Три богатыря и Б.Хмельницкого 68

https://ru.tsn.ua/vypusky

Смотреть с 42:50
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30711
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3021 раз.
Подякували: 5203 раз.
 
Профіль
13
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:42

Спрашивали, что такое контейнер за 3к в сутки. Вообще вопрос стоял об использовании земли, и что эффективней поставить. По эффективности для круглогодичной сдачи не спец, посмотрел бы блочные варианты к примеру.
Покажу что за база отдыха, раз было желание посмотреть:

https://arabatka.club/

По ценам насколько знаю было 3,5 и выше в самый пик. По увеличению бронирования цена растет. Я там не был и не собираюсь и аргументы про банальную Турцию поверьте хозяева знают.

Какие преимущества, потому-что приходилось общаться от директора, до девочки что отвечает на звонки:

-приветливый персонал (к примеру сказать что заселение в 14-00, на раньше не рассчитывайте, что у меня было в старом Крыму в 4*, или по возможности поспешить и показать желание) Но на самом деле много таких мелочей в сервисе.
-итальянская сеялка для чистки пляжа от окурков, крышек, водорослей..
-дополнительно спортивная направленность
-высокий порог входа и соответственный конитгент
-концерты на открытие и шоу программы....
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1303
З нами з: 10.09.11
Подякував: 364 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 02:07

Еще немного полуоффтопа. Часть Одесского Совиньона 20 лет назад

Зображення

Лет 7-8 тому назад впервые оказался на Совиньоне. И тогда цена аренды домика(не такой как на фото-получше) был сопоставима с арендой виллы в Италии.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1303
З нами з: 10.09.11
Подякував: 364 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3493349434953496
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1296, 1297, 1298
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12977 2228109
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 лют, 2019 00:23
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 6049
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5499
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (12050)
01.02.2019 02:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.