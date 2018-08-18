Прохожий написав:
Согласен
Кстати напомните кто в Киеве делает реально функционирующую систему вентиляции и кондиционирования и сколько это стоит?
РР, Амбассадор хаус, H-Tower
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Додано: Чет 31 січ, 2019 23:52
РР, Амбассадор хаус, H-Tower
Додано: Чет 31 січ, 2019 23:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы что-то путаете. Миракс в самом начале планировался к сдаче 30.10.2019. Эта дата есть даже в первых договорах! И первые два дома они до сих пор обещают сдать к концу 2019 !
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:04
Сегодня в ТСН в 19:30 был сюжет про недострои. Показывали Три богатыря и Б.Хмельницкого 68
Смотреть с 42:50
Живите своим умом!
Додано: П'ят 01 лют, 2019 01:42
Спрашивали, что такое контейнер за 3к в сутки. Вообще вопрос стоял об использовании земли, и что эффективней поставить. По эффективности для круглогодичной сдачи не спец, посмотрел бы блочные варианты к примеру.
Покажу что за база отдыха, раз было желание посмотреть:
По ценам насколько знаю было 3,5 и выше в самый пик. По увеличению бронирования цена растет. Я там не был и не собираюсь и аргументы про банальную Турцию поверьте хозяева знают.
Какие преимущества, потому-что приходилось общаться от директора, до девочки что отвечает на звонки:
-приветливый персонал (к примеру сказать что заселение в 14-00, на раньше не рассчитывайте, что у меня было в старом Крыму в 4*, или по возможности поспешить и показать желание) Но на самом деле много таких мелочей в сервисе.
-итальянская сеялка для чистки пляжа от окурков, крышек, водорослей..
-дополнительно спортивная направленность
-высокий порог входа и соответственный конитгент
-концерты на открытие и шоу программы....
Додано: П'ят 01 лют, 2019 02:07
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:13
Ціни новобудів КРЖН посиплються, як стиглі яблуки з яблуні)))
Перенасичення ринку товаром - 200%.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:25
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не думаю, что цены на новострой упадут.Энергоносители, Стройматериалы и рабочие руки сильно подорожали. Скорей всего будут долго и нудно строить. Меня удивляет, что вторичка не падает. С таким отопление, трёшки должны прилично припасть в цене.А нет, тоже цена ползёт вверх.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:43
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