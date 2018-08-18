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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3495349634973498>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1352
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
116
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
283
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
254
Якість будівництва
16%
213
Всього голосів : 1352
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:46

  freeze написав:
  Nikita1000 написав:Скорей всего будут долго и нудно строить.


Это не логично. Скорее всего будут строить меньше.


Ща придет Первый и расскажет что на золотой миле с модными МОПами все дома раскуплены на 146%
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Да не. Глядя на выставленные котлованы, сроки там не детские. Плюс просрочка мин год.Можно и не дождаться. :D
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:46

  Loft написав:
Прохожий написав:КГС Мирах уже должен был сдать......
Аркада Эврику...
и т.д. ...


Вы что-то путаете. Миракс в самом начале планировался к сдаче 30.10.2019. Эта дата есть даже в первых договорах! И первые два дома они до сих пор обещают сдать к концу 2019 !

Да сорри попутал. Но думаю что в этом гону не сдадут.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:47

З 1 лютого на вулиці Києва вийдуть інспектори з паркування. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3109387

Ну, рожевоокулярники - начувайтесь!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто мне пояснит, почему вторичка пошла вверх? Или это последний загон?
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:50

  Nikita1000 написав:Кто мне пояснит, почему вторичка пошла вверх? Или это последний загон?

Уноноктій, не транди! :mrgreen:
Нікуди вона не пішла, стоїть на місці.
На те вона й нерухомість в стагнуючій державі. :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

К Уноктию я не имею ни какого отношения, это вы мимо. А вот обвала трёшки на Оболоне жду второй год. Цены мониторю постоянно.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:55

  Nikita1000 написав:Не думаю, что цены на новострой упадут.Энергоносители, Стройматериалы и рабочие руки сильно подорожали. Скорей всего будут долго и нудно строить. Меня удивляет, что вторичка не падает. С таким отопление, трёшки должны прилично припасть в цене.А нет, тоже цена ползёт вверх.

Вчера честно потратил 1.5 часа на луне - смотрел, что можно купить на Подоле и Печерске у более-менее нормальных застройщиков. О виде из окон и планировках речи не идет. Просто уровень цен смотрел. Ответ: ничего. Даже от луновских ценников уши заворачиваются. Надо ждать новые проекты. Или переключаться на что-то совсем другое. Типа ОВГЗ.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:57

  Nikita1000 написав:Кто мне пояснит, почему вторичка пошла вверх? Или это последний загон?

Потому что первичка улетела в космос.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А чё удивляться, двигаемся в Европу. Только зарплаты об этом не знают.
Nikita1000
 
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