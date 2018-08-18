Ща придет Первый и расскажет что на золотой миле с модными МОПами все дома раскуплены на 146%
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:46
Ща придет Первый и расскажет что на золотой миле с модными МОПами все дома раскуплены на 146%
Живите своим умом!
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да не. Глядя на выставленные котлованы, сроки там не детские. Плюс просрочка мин год.Можно и не дождаться.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:46
Да сорри попутал. Но думаю что в этом гону не сдадут.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:47
З 1 лютого на вулиці Києва вийдуть інспектори з паркування. Джерело:
Ну, рожевоокулярники - начувайтесь!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кто мне пояснит, почему вторичка пошла вверх? Или это последний загон?
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:50
Уноноктій, не транди!
Нікуди вона не пішла, стоїть на місці.
На те вона й нерухомість в стагнуючій державі.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
К Уноктию я не имею ни какого отношения, это вы мимо. А вот обвала трёшки на Оболоне жду второй год. Цены мониторю постоянно.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:55
Вчера честно потратил 1.5 часа на луне - смотрел, что можно купить на Подоле и Печерске у более-менее нормальных застройщиков. О виде из окон и планировках речи не идет. Просто уровень цен смотрел. Ответ: ничего. Даже от луновских ценников уши заворачиваются. Надо ждать новые проекты. Или переключаться на что-то совсем другое. Типа ОВГЗ.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 09:57
Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А чё удивляться, двигаемся в Европу. Только зарплаты об этом не знают.
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