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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 34963497349834993500>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1352
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
116
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
283
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
254
Якість будівництва
16%
213
Всього голосів : 1352
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:08

В частности, по данным электронной декларации, начальник управления развития транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации Денис Суховий в прошлом году получил от матери Ларисы Суховой в подарок квартиру в центре Киева, на улице Большой Васильковской. По словам самого чиновника, жилье стоимостью 1,7 млн грн он получил как подарок в честь своего 33-летия.

При этом в декларации за 2017 год указано, что мать Дениса Суховия тогда одолжила ему 900 тыс. грн, которые чиновник потратил на покупку автомобиля Subaru Forester. В том же году Суховий получил почти 5 млн грн в подарок от своей 80-летней бабушки Веры Ладыгиной. Источник: https://biz.censor.net.ua/v3109288


Команда Кличка :mrgreen: :mrgreen:
И это начальник управления транспортной инфраструктуры.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:24

  airmax78 написав:
  Nikita1000 написав:Не думаю, что цены на новострой упадут.Энергоносители, Стройматериалы и рабочие руки сильно подорожали. Скорей всего будут долго и нудно строить. Меня удивляет, что вторичка не падает. С таким отопление, трёшки должны прилично припасть в цене.А нет, тоже цена ползёт вверх.

Вчера честно потратил 1.5 часа на луне - смотрел, что можно купить на Подоле и Печерске у более-менее нормальных застройщиков. О виде из окон и планировках речи не идет. Просто уровень цен смотрел. Ответ: ничего. Даже от луновских ценников уши заворачиваются. Надо ждать новые проекты. Или переключаться на что-то совсем другое. Типа ОВГЗ.



Це стандартний висновок коли бабки ляшку печуть. Всі до єдиного його роблять коли починають реально дивитися на речі в НЕ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЦІНИ. Купити ЦЕ ЗАВЖДИ ДОРОГО. Продати - ЗАВЖДИ ДЕШЕВО.
Зрозуміло чи дорого чи дешево стає лише через певний період часу.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:25

"новый подол"(с) в центре кадра

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:28

  freeze написав:
  Nikita1000 написав:Скорей всего будут долго и нудно строить.


Это не логично. Скорее всего будут строить меньше.

ИМнХО уменьшат строительство эконома и "комфорта"
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:29

  Nikita1000 написав:К Уноктию я не имею ни какого отношения, это вы мимо. А вот обвала трёшки на Оболоне жду второй год. Цены мониторю постоянно.

"Обвал" - это сколько за что?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:30

  Рыба-сом написав:
  Nikita1000 написав:К Уноктию я не имею ни какого отношения, это вы мимо. А вот обвала трёшки на Оболоне жду второй год. Цены мониторю постоянно.

"Обвал" - это сколько за что?

Обвал - это патриста, старожилы ветки должны помнить
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:33

  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:
  Nikita1000 написав:К Уноктию я не имею ни какого отношения, это вы мимо. А вот обвала трёшки на Оболоне жду второй год. Цены мониторю постоянно.

"Обвал" - это сколько за что?

Обвал - это патриста, старожилы ветки должны помнить

Давайте в неадекват не впадать? Вроде ЯЗ, ОШ и прочие блукачи из ветки исчезли.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:34

  Рыба-сом написав:Давайте в неадекватных не впадать? Вроде ЯЗ, ОШ и прочие блукачи из ветки исчезли.

І вельми шкода)))
Панельний теплоінженер Юра_ і тамперний обваліст Захар_ - були яскравими і самобутніми фігурами)))
Без них нудно.

Навіть Респект00 - кудись пропав...

  Faceless написав:Обвал - это патриста,

"Папітсот"!!!
Вкупі з фракталами, графами і комплексами Мейзенгеймера! На здачу, так би мовити)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 10:52

  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:
  Nikita1000 написав:К Уноктию я не имею ни какого отношения, это вы мимо. А вот обвала трёшки на Оболоне жду второй год. Цены мониторю постоянно.

"Обвал" - это сколько за что?

Обвал - это патриста, старожилы ветки должны помнить


Слабаки,блин! :)
На одесском форуме в конце 2008 обвалисты предсказывали хрущи по пять (тогда это стало притчей во языцех - хрущпопять) - типа пять тонн баксов будет стОить убитая 1к хрущоба в Одессе в черте города. ИЧСХ, на моё предложение спора, что таких цен до конца 2009 НЕ будет (ставка спора €500) все обвалишки посливались.

P.S. Реальный кейс - в мае 2008 в Одессе продали 1к хрущ-бабушатник в неплохой локации за $53т.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:00

  zzzzzz написав:
В частности, по данным электронной декларации, начальник управления развития транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации Денис Суховий в прошлом году получил от матери Ларисы Суховой в подарок квартиру в центре Киева, на улице Большой Васильковской. По словам самого чиновника, жилье стоимостью 1,7 млн грн он получил как подарок в честь своего 33-летия.

При этом в декларации за 2017 год указано, что мать Дениса Суховия тогда одолжила ему 900 тыс. грн, которые чиновник потратил на покупку автомобиля Subaru Forester. В том же году Суховий получил почти 5 млн грн в подарок от своей 80-летней бабушки Веры Ладыгиной. Источник: https://biz.censor.net.ua/v3109288


Команда Кличка :mrgreen: :mrgreen:
И это начальник управления транспортной инфраструктуры.

Не там ты пишешь, имхо.
Эти люди Клондайк для всяких первых.
Рылы с ними - как за каменной стеной.
Вечный кайф.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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