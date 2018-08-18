Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В частности, по данным электронной декларации, начальник управления развития транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации Денис Суховий в прошлом году получил от матери Ларисы Суховой в подарок квартиру в центре Киева, на улице Большой Васильковской. По словам самого чиновника, жилье стоимостью 1,7 млн грн он получил как подарок в честь своего 33-летия.
При этом в декларации за 2017 год указано, что мать Дениса Суховия тогда одолжила ему 900 тыс. грн, которые чиновник потратил на покупку автомобиля Subaru Forester. В том же году Суховий получил почти 5 млн грн в подарок от своей 80-летней бабушки Веры Ладыгиной. Источник: https://biz.censor.net.ua/v3109288
Команда Кличка И это начальник управления транспортной инфраструктуры.
Nikita1000 написав:Не думаю, что цены на новострой упадут.Энергоносители, Стройматериалы и рабочие руки сильно подорожали. Скорей всего будут долго и нудно строить. Меня удивляет, что вторичка не падает. С таким отопление, трёшки должны прилично припасть в цене.А нет, тоже цена ползёт вверх.
Вчера честно потратил 1.5 часа на луне - смотрел, что можно купить на Подоле и Печерске у более-менее нормальных застройщиков. О виде из окон и планировках речи не идет. Просто уровень цен смотрел. Ответ: ничего. Даже от луновских ценников уши заворачиваются. Надо ждать новые проекты. Или переключаться на что-то совсем другое. Типа ОВГЗ.
Це стандартний висновок коли бабки ляшку печуть. Всі до єдиного його роблять коли починають реально дивитися на речі в НЕ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЦІНИ. Купити ЦЕ ЗАВЖДИ ДОРОГО. Продати - ЗАВЖДИ ДЕШЕВО. Зрозуміло чи дорого чи дешево стає лише через певний період часу.
Nikita1000 написав:К Уноктию я не имею ни какого отношения, это вы мимо. А вот обвала трёшки на Оболоне жду второй год. Цены мониторю постоянно.
"Обвал" - это сколько за что?
Обвал - это патриста, старожилы ветки должны помнить
Слабаки,блин! На одесском форуме в конце 2008 обвалисты предсказывали хрущи по пять (тогда это стало притчей во языцех - хрущпопять) - типа пять тонн баксов будет стОить убитая 1к хрущоба в Одессе в черте города. ИЧСХ, на моё предложение спора, что таких цен до конца 2009 НЕ будет (ставка спора €500) все обвалишки посливались.
P.S. Реальный кейс - в мае 2008 в Одессе продали 1к хрущ-бабушатник в неплохой локации за $53т.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
В частности, по данным электронной декларации, начальник управления развития транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации Денис Суховий в прошлом году получил от матери Ларисы Суховой в подарок квартиру в центре Киева, на улице Большой Васильковской. По словам самого чиновника, жилье стоимостью 1,7 млн грн он получил как подарок в честь своего 33-летия.
При этом в декларации за 2017 год указано, что мать Дениса Суховия тогда одолжила ему 900 тыс. грн, которые чиновник потратил на покупку автомобиля Subaru Forester. В том же году Суховий получил почти 5 млн грн в подарок от своей 80-летней бабушки Веры Ладыгиной. Источник: https://biz.censor.net.ua/v3109288
Команда Кличка И это начальник управления транспортной инфраструктуры.
Не там ты пишешь, имхо. Эти люди Клондайк для всяких первых. Рылы с ними - как за каменной стеной. Вечный кайф.