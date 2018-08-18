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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3497349834993500>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1352
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
116
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
283
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
254
Якість будівництва
16%
213
Всього голосів : 1352
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:02

  Рыба-сом написав:
  Nikita1000 написав:К Уноктию я не имею ни какого отношения, это вы мимо. А вот обвала трёшки на Оболоне жду второй год. Цены мониторю постоянно.

"Обвал" - это сколько за что?

Смотрю трёшки от 68м.кв. Ждал по 45-48т. Но вижу, что дешевле 55 нет. И выбора тоже нет. Сижу и жду весну. Если не чего не поменяется, то больше ждать не буду. :D
В 2013 году подруга жены купила гостинку, без балкона под сдачу, возле метро на Оболоне за 40т. Я тогда ей позавидовал. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Nikita1000 в П'ят 01 лют, 2019 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:03

  kingkongovets написав:"новый подол"(с) в центре кадра

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Отличный район будет. Вопрос времени.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:08

  galadriel написав:
  Faceless написав:
  Рыба-сом написав:Обвал - это патриста, старожилы ветки должны помнить


Слабаки,блин! :)
На одесском форуме в конце 2008 обвалисты предсказывали хрущи по пять (тогда это стало притчей во языцех - хрущпопять) - типа пять тонн баксов будет стОить убитая 1к хрущоба в Одессе в черте города. ИЧСХ, на моё предложение спора, что таких цен до конца 2009 НЕ будет (ставка спора €500) все обвалишки посливались.

P.S. Реальный кейс - в мае 2008 в Одессе продали 1к хрущ-бабушатник в неплохой локации за $53т.


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Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:09

  airmax78 написав:Отличный район будет. Вопрос времени.


мог бы быть, если бы не мосты
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:09

  Прохожий написав:
  airmax78 написав:Надо ждать новые проекты.

Будет дешеветь?

Ну, хотя бы немного дешевле, чем то, что уже вылезло из котлована они должны быть. Хотя и не факт.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:10

  Gastarbaiter написав:Зображення

Взяв собі? Молодець!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:13

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Отличный район будет. Вопрос времени.


мог бы быть, если бы не мосты

Мосты, когда их превратят в висячие парки - станут украшением этого района. Но мы, к сожалению, этого уже не увидим.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:14

  Первый написав:
  flyman написав:
  Первый написав:flyman

Яка електроніка не дозволяє вставити ногу в двері ліфта?
Яка повинна бути логіка?
Відривати ногу? Бити током? Змінювати фонову музику на прийми копито, користуйся кнопкою?
Зайди в тц гулівер. Подивися на вільнолюдей.

фотодатчик і LED


Якщо не знаєш про що мова, навіщо пишеш?

Є спеціальна кнопка в ліфті не закривати двері:-) дарю лайфхак:-)

для непонятлифих, "э ліфти обладнані оптопарою на дверях"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:19

  Первый написав:
  Gastarbaiter написав:Зображення

Взяв собі? Молодець!

Не, жду, пока еще припадет
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:19

  Nikita1000 написав:
  Рыба-сом написав:
  Nikita1000 написав:К Уноктию я не имею ни какого отношения, это вы мимо. А вот обвала трёшки на Оболоне жду второй год. Цены мониторю постоянно.

"Обвал" - это сколько за что?

Смотрю трёшки от 68м.кв. Ждал по 45-48т. Но вижу, что дешевле 55 нет. И выбора тоже нет. Сижу и жду весну. Если не чего не поменяется, то больше ждать не буду. :D
В 2013 году подруга жены купила гостинку, без балкона под сдачу, возле метро на Оболоне за 40т. Я тогда ей позавидовал. :mrgreen:

Ну, хотелка у Вас знатная. Хотя тут на 2019-2020 МВФ и иже с ним новый виток мирового кризиса прогнозируют, так что посмотрим.
Но вообще, для понимания, при таких ценах на Оболони, треха на трое должна идти за 35, хрущ 3к на Ветряных Горах - за 28, а треха в Броварах - по 25.
Всё это подпирается снизу спросом лендлордов и просто посполитых, желающих заиметь свой угол, на гостинки-однушки. Т.е. не может быть, чтоб однушки стоила 20, а двуха - 24 в том же доме, т.к. народ тогда поднапряжется и залезет в двуху.
А однухи на Оболони, вроде, от 33 в лучшем случае, гостинки - от 28 вроде.
Т.е. треха должна хотя бы в 1.5 раза быть дороже однухи. Тем паче, что Вы вроде как чешки и 464 серию не рассматриваете, которыми пол-Оболони застроено.

ЗЫ па40 за гостинку возле метро на Оболони - в 2013 действительно жирно было. БПС однушки возле метро были от 60 вроде.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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