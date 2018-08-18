Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:19

Nikita1000 написав: Рыба-сом написав: Nikita1000 написав: К Уноктию я не имею ни какого отношения, это вы мимо. А вот обвала трёшки на Оболоне жду второй год. Цены мониторю постоянно. К Уноктию я не имею ни какого отношения, это вы мимо. А вот обвала трёшки на Оболоне жду второй год. Цены мониторю постоянно.

"Обвал" - это сколько за что? "Обвал" - это сколько за что?

Смотрю трёшки от 68м.кв. Ждал по 45-48т. Но вижу, что дешевле 55 нет. И выбора тоже нет. Сижу и жду весну. Если не чего не поменяется, то больше ждать не буду.

В 2013 году подруга жены купила гостинку, без балкона под сдачу, возле метро на Оболоне за 40т. Я тогда ей позавидовал. Смотрю трёшки от 68м.кв. Ждал по 45-48т. Но вижу, что дешевле 55 нет. И выбора тоже нет. Сижу и жду весну. Если не чего не поменяется, то больше ждать не буду.В 2013 году подруга жены купила гостинку, без балкона под сдачу, возле метро на Оболоне за 40т. Я тогда ей позавидовал.

Ну, хотелка у Вас знатная. Хотя тут на 2019-2020 МВФ и иже с ним новый виток мирового кризиса прогнозируют, так что посмотрим.Но вообще, для понимания, при таких ценах на Оболони, треха на трое должна идти за 35, хрущ 3к на Ветряных Горах - за 28, а треха в Броварах - по 25.Всё это подпирается снизу спросом лендлордов и просто посполитых, желающих заиметь свой угол, на гостинки-однушки. Т.е. не может быть, чтоб однушки стоила 20, а двуха - 24 в том же доме, т.к. народ тогда поднапряжется и залезет в двуху.А однухи на Оболони, вроде, от 33 в лучшем случае, гостинки - от 28 вроде.Т.е. треха должна хотя бы в 1.5 раза быть дороже однухи. Тем паче, что Вы вроде как чешки и 464 серию не рассматриваете, которыми пол-Оболони застроено.ЗЫ па40 за гостинку возле метро на Оболони - в 2013 действительно жирно было. БПС однушки возле метро были от 60 вроде.