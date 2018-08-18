Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Nikita1000 написав:К Уноктию я не имею ни какого отношения, это вы мимо. А вот обвала трёшки на Оболоне жду второй год. Цены мониторю постоянно.
"Обвал" - это сколько за что?
Смотрю трёшки от 68м.кв. Ждал по 45-48т. Но вижу, что дешевле 55 нет. И выбора тоже нет. Сижу и жду весну. Если не чего не поменяется, то больше ждать не буду. В 2013 году подруга жены купила гостинку, без балкона под сдачу, возле метро на Оболоне за 40т. Я тогда ей позавидовал.
Востаннє редагувалось Nikita1000 в П'ят 01 лют, 2019 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Рыба-сом написав:Обвал - это патриста, старожилы ветки должны помнить
Слабаки,блин! На одесском форуме в конце 2008 обвалисты предсказывали хрущи по пять (тогда это стало притчей во языцех - хрущпопять) - типа пять тонн баксов будет стОить убитая 1к хрущоба в Одессе в черте города. ИЧСХ, на моё предложение спора, что таких цен до конца 2009 НЕ будет (ставка спора €500) все обвалишки посливались.
P.S. Реальный кейс - в мае 2008 в Одессе продали 1к хрущ-бабушатник в неплохой локации за $53т.
Яка електроніка не дозволяє вставити ногу в двері ліфта? Яка повинна бути логіка? Відривати ногу? Бити током? Змінювати фонову музику на прийми копито, користуйся кнопкою? Зайди в тц гулівер. Подивися на вільнолюдей.
фотодатчик і LED
Якщо не знаєш про що мова, навіщо пишеш?
Є спеціальна кнопка в ліфті не закривати двері:-) дарю лайфхак:-)
для непонятлифих, "э ліфти обладнані оптопарою на дверях"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Nikita1000 написав:К Уноктию я не имею ни какого отношения, это вы мимо. А вот обвала трёшки на Оболоне жду второй год. Цены мониторю постоянно.
"Обвал" - это сколько за что?
Смотрю трёшки от 68м.кв. Ждал по 45-48т. Но вижу, что дешевле 55 нет. И выбора тоже нет. Сижу и жду весну. Если не чего не поменяется, то больше ждать не буду. В 2013 году подруга жены купила гостинку, без балкона под сдачу, возле метро на Оболоне за 40т. Я тогда ей позавидовал.
Ну, хотелка у Вас знатная. Хотя тут на 2019-2020 МВФ и иже с ним новый виток мирового кризиса прогнозируют, так что посмотрим. Но вообще, для понимания, при таких ценах на Оболони, треха на трое должна идти за 35, хрущ 3к на Ветряных Горах - за 28, а треха в Броварах - по 25. Всё это подпирается снизу спросом лендлордов и просто посполитых, желающих заиметь свой угол, на гостинки-однушки. Т.е. не может быть, чтоб однушки стоила 20, а двуха - 24 в том же доме, т.к. народ тогда поднапряжется и залезет в двуху. А однухи на Оболони, вроде, от 33 в лучшем случае, гостинки - от 28 вроде. Т.е. треха должна хотя бы в 1.5 раза быть дороже однухи. Тем паче, что Вы вроде как чешки и 464 серию не рассматриваете, которыми пол-Оболони застроено.
ЗЫ па40 за гостинку возле метро на Оболони - в 2013 действительно жирно было. БПС однушки возле метро были от 60 вроде.