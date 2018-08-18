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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3497349834993500

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1352
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
116
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
283
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
210
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
254
Якість будівництва
16%
213
Всього голосів : 1352
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:28

Рыба-сом Меня удивляет, что и на трое цены подросли. И спальники на левом берегу стали догонять на правом.
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А вообще круто получается, однушка в 13г по 60, а сейчас от 33. Офигенное вложение в недвигу. :mrgreen:
Nikita1000
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Nikita1000 написав:Рыба-сом Меня удивляет, что и на трое цены подросли. И спальники на левом берегу стали догонять на правом.

Чего удивляться? Первичка дорожает по причине роста минималки, электроэнергии и расходов на выборы, потому вторичка тянется за ней. Если надо переехать в новую квартиру, а на доплату и ремонт денег нет, за всё должен заплатить покупан вторички.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:35

  Nikita1000 написав:Рыба-сом Меня удивляет, что и на трое цены подросли. И спальники на левом берегу стали догонять на правом.


о, а можно с примерами? а то тут бытует мнение, шо шлачок в ипенях как минимум не растет, самому так чесна гря казалось
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:38

  Nikita1000 написав:А вообще круто получается, однушка в 13г по 60, а сейчас от 33. Офигенное вложение в недвигу. :mrgreen:

В 13м всех отговаривали от такого вложения как могли. И сегодня отговариваем. Но уже без фанатизма.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:40

kingkongovets В 17 году можно было большую трёху на среднем этаже взять за 40т. Сейчас таких цен нет.
Nikita1000
 
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