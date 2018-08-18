|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:28
Рыба-сом Меня удивляет, что и на трое цены подросли. И спальники на левом берегу стали догонять на правом.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А вообще круто получается, однушка в 13г по 60, а сейчас от 33. Офигенное вложение в недвигу.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Чего удивляться? Первичка дорожает по причине роста минималки, электроэнергии и расходов на выборы, потому вторичка тянется за ней. Если надо переехать в новую квартиру, а на доплату и ремонт денег нет, за всё должен заплатить покупан вторички.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:35
о, а можно с примерами? а то тут бытует мнение, шо шлачок в ипенях как минимум не растет, самому так чесна гря казалось
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:38
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:40
kingkongovets В 17 году можно было большую трёху на среднем этаже взять за 40т. Сейчас таких цен нет.
Зараз переглядають цей форум: Nikita1000 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор
|