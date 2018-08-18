Подавляющее большинство украинцев, приезжающих в Польшу, прежде всего, стремятся изменить свою жизнь, а не просто заработать денег.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Personnel Service, сообщает Yavp.pl со ссылкой на Сeo.com.pl. Исследование проводилось в течение 2018 года, всего было опрошено 6 000 работников из Украины.



Нестабильное социально-экономическое положение в Украине и постоянные политические распри подталкивают все большее количество людей к эмиграции. До 80% опрошенных заявили, что переехали в Польшу не просто ради больших заработков, а чтобы полностью изменить свою жизнь, в том числе, из-за смены страны проживания.



Среди решившихся на эмиграцию есть много предпринимателей или тех, кто хочет начать свой бизнес именно в Польше, ведь здесь они чувствуют себя более защищенными. Например, 5% респондентов заявили, что покинули Украину, потому что не захотели инвестировать в место, где нет гарантии долгосрочной стабильности и безопасности.



Лишь 7% украинцев, работающих в Польше, указали, что к трудовой миграции их подтолкнуло отсутствие работы или низкая зарплата дома.



Напомним, проведенное ранее исследование института ARC Rynek i Opinia показало, что 61% украинцев, находящихся в Польше, планируют остаться в стране на несколько лет, а некоторые и на всю жизнь.