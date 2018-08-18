Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:А тем временем в щуцинских ипенях
Подавляющее большинство украинцев, приезжающих в Польшу, прежде всего, стремятся изменить свою жизнь, а не просто заработать денег. Об этом свидетельствуют результаты исследования Personnel Service, сообщает Yavp.pl со ссылкой на Сeo.com.pl. Исследование проводилось в течение 2018 года, всего было опрошено 6 000 работников из Украины.
Нестабильное социально-экономическое положение в Украине и постоянные политические распри подталкивают все большее количество людей к эмиграции. До 80% опрошенных заявили, что переехали в Польшу не просто ради больших заработков, а чтобы полностью изменить свою жизнь, в том числе, из-за смены страны проживания.
Среди решившихся на эмиграцию есть много предпринимателей или тех, кто хочет начать свой бизнес именно в Польше, ведь здесь они чувствуют себя более защищенными. Например, 5% респондентов заявили, что покинули Украину, потому что не захотели инвестировать в место, где нет гарантии долгосрочной стабильности и безопасности.
Лишь 7% украинцев, работающих в Польше, указали, что к трудовой миграции их подтолкнуло отсутствие работы или низкая зарплата дома.
Напомним, проведенное ранее исследование института ARC Rynek i Opinia показало, что 61% украинцев, находящихся в Польше, планируют остаться в стране на несколько лет, а некоторые и на всю жизнь.
#всевернутся
Ну, про тех, кто в бараках вахтовым методом, то там, действительно, независимо от желания, только что зарабатывать и (когда-то) возвращаться. А вот касательно ойти-нации, которая в щучины с семьями едет, то там на 90% мечты об эмиграции ибо деньги проедаются (семья, аренда) в ноль.
Nikita1000 написав:Кто мне пояснит, почему вторичка пошла вверх? Или это последний загон?
Это не уход вверх, а коррекция хотелок. Еще недавно у доллара был ориентир 29 (в импортном товаре - до сих пор многие считают)))). Но сейчас 27,5 и подниматься, скорее всего, будет не скоро (не раньше октября). Первичка - как следствие - в долларе выросла. Вторичка "подтягиевается" в долларе под "свою" гривневую цену. (см мои предыдущие посты об "оценке недвижки в гривнах (с учетом инфляции)"
J_P написав:Еще недавно у доллара был ориентир 29 (в импортном товаре - до сих пор многие считают)))). Но сейчас 27,5 и подниматься, скорее всего, будет не скоро (не раньше октября)
29 января Министерство финансов на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 18,3 миллиарда гривен. Об этом говорится в данных на официальном сайте Минфина.
Гривневые средства привлечены от продажи облигаций сроками обращения 91, 154, 161, 280, 364 дня со средневзвешенной доходностью 19,48%, 18,98%, 18,96%, 18,5%, 18,47% годовых, соответственно.
Суммы размещения — 3,692 млрд грн, 1,975 млрд грн, 1,806 млрд грн, 1,339 млрд грн, 0,175 млрд грн.
Минфин отказался размещать ценные бумаги на 1666 дней под 17-18%.
Долларовые бумаги размещены со сроком обращения 22 дня на 285,6 млн долларов под 6,25% годовых, 78 дней — на 37,6 млн долларов под 6,25% годовых, 140 дней — на 0,49 млн долларов под 6,7% годовых и 266 дней — на 7,03 млн долларов под 7,25% годовых. В евро ОВГЗ были размещены со сроком обращения 71 день на 5,633 млн евро под 4,5% годовых. 30 января Минфину необходимо погасить ОВГЗ примерно на 4,4 млрд грн и 354 млн долларов. Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/123761-m ... z5eH0vLo3L
До 15 млн долларов в день намерен покупать Национальный банк Украины в I-II-м кварталах 2019 года для наращивания международных резервов. Это на 5 млн долларов больше плановых объемов, чем было в течение II-IV кварталов 2018 года. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Гривасик собирают, баксик закупают, потом придёт время возвращать гривасик и проценты по нему...ПАПа уже ходил в през-ты, динамику курса помним
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
airmax78 написав:[quote="4568994:Nikita1000"А вообще круто получается, однушка в 13г по 60, а сейчас от 33. Офигенное вложение в недвигу. [/quote В 13м всех отговаривали от такого вложения как могли. И сегодня отговариваем. Но уже без фанатизма.
В Оболонском совкошлаке цены просели на +/- 45%, а на сколько упал "Пупов Яр", если на сейчас? Я без подкола, чисто для инфо.
Голосуха упала %% на 30. + его ликвидность очень снизилась на фоне ММ и вентфасадов. Но Голосуха - тоже была очень неудачным вложением. Риверстоун тогда надо было покупать. PS Правильнее было бы вообще ничего не покупать и тихо пересидеть 2013й. Но деньги слишком жгли карман.
Кстати, высоколиквидная жлоболонская однуха-БПСка упала с, пусть, 65 до 40 (как здесь говорят), т.е. где-то на 35-40% всего
Гдеж еще найти такое количество коробочек-новостроев для клипа?
Победительница Евровидения-2018, певица из Израиля Нетта Барзилай представила клип на песню Bassa Sababa, который в декабре прошлого года снимался в Киеве. В ролике певица выезжает из здания в виде своей головы на бульваре Вернадского, а затем едет на розовой машине по Дарницкому мосту,
airmax78 написав:Система умного дома, вернее то, как ее понимает Укрбуд, стоит 3 копейки по сравнению с тем, сколько бы стоила централизованная система вентиляции и кондиционирования.
Согласен Кстати напомните кто в Киеве делает реально функционирующую систему вентиляции и кондиционирования и сколько это стоит?
Так в том-то и дело, что никто. Поэтому я бы и не делал это критерием "элитности", как предлагает хантер.
Тут с какой стороны посмотреть... "у нас" до недавнего времени нормальным считалось не иметь канализации в квартире. -- тяжелое наследие совка/WWW2. Но в тех же штатах многоэтажный дом без "хвака" -- жесткий эконом. А у нас у народа в основном даже зачатков понимания необходимости вентиляции нет. Не говоря уже о центральном охлаждении... И получается стандартный замкнутый круг: не делают, потому как спроса нет. А спроса нет потому как нет домов таких -- чтобы понять -- "о, так и мне так же нужно"
_hunter написав:А у нас у народа в основном даже зачатков понимания необходимости вентиляции нет.
Прямо таки немає??? Ахінею несете!
Витяжна вентиляція є в усіх радянських та сучасних багатоквартирних будинках. До речі, зроблена у відповідності з ГОСТами та СНІПами, а не так, пальцем в носі. Все це регламентовано нормативно-правовими документами. Соляризація - також регламентовано, але на неї забудовники забили хрін. І ліплять дома-колодязі.
Інше питання, що повітря самотоком не піде з 1-го поверху на дах 25-го, потрібна примусова вентиляція.
Рыба-сом написав:Кстати, высоколиквидная жлоболонская однуха-БПСка упала с, пусть, 65 до 40 (как здесь говорят), т.е. где-то на 35-40% всего
Як і новобуд. Тобто ліквідна "вторинка" просіла в ціні так само, як і ширпотребівський новобуд.
Рыба-сом написав:Кстати, высоколиквидная жлоболонская однуха-БПСка упала с, пусть, 65 до 40 (как здесь говорят), т.е. где-то на 35-40% всего
Максик как всегда петросянит и не договаривает,30%? Он дал 165 штук,минус его родной полтосик,это сколько? Уже 30% своим горбом автор выловил,плюс на голосуху брался частично кредит,но автор не указывает,сколько там добавилось "навара" к полтосику,а ведь тогда депо были под 25% в гривне и 10% в валюте,кредиты ещё кучерявее,сейчас цена была 90,это когда он петросянил,что обратно откупил,это сколько процентов падения? Или это такое МБА? Скраивать углы,а если жирно подловили,то говоришь,что это юмор из поскота(с). Моё мнение,что много не могут потерять самые маленькие объекты,ибо на них всегда есть спрос при любых кризисах,плюс чисто математически,если купил вещь за 40 у.е. то как можно на ней потерять полтосик? п.с. сейчас прошерсил голосуху,вроде цены под 115 и выше,это значит,что МБА учит как покупать на максимумах и продавать на дне? Плюс ещё откашливать за аренду? Круто,я так не умею(с)
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Faceless написав:Обвал - это патриста, старожилы ветки должны помнить
Слабаки,блин! На одесском форуме в конце 2008 обвалисты предсказывали хрущи по пять (тогда это стало притчей во языцех - хрущпопять) - типа пять тонн баксов будет стОить убитая 1к хрущоба в Одессе в черте города. ИЧСХ, на моё предложение спора, что таких цен до конца 2009 НЕ будет (ставка спора €500) все обвалишки посливались.
P.S. Реальный кейс - в мае 2008 в Одессе продали 1к хрущ-бабушатник в неплохой локации за $53т.
можете солодко згадуати ціни 2008, не скоро такі будуть
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.