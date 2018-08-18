[/quote]Gastarbaiter написав:
Слабаки,блин!
На одесском форуме в конце 2008 обвалисты предсказывали хрущи по пять (тогда это стало притчей во языцех - хрущпопять) - типа пять тонн баксов будет стОить убитая 1к хрущоба в Одессе в черте города. ИЧСХ, на моё предложение спора, что таких цен до конца 2009 НЕ будет (ставка спора €500) все обвалишки посливались.
P.S. Реальный кейс - в мае 2008 в Одессе продали 1к хрущ-бабушатник в неплохой локации за $53т.
Кстати, такая недвига может генерить 500-600 баксов в месяц грязными, а после всех затрат в среднем 3-3.5 тыс в год.