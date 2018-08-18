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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3500350135023503

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1357
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
255
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1357
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:04

  Gastarbaiter написав:
  galadriel написав:


Слабаки,блин! :)
На одесском форуме в конце 2008 обвалисты предсказывали хрущи по пять (тогда это стало притчей во языцех - хрущпопять) - типа пять тонн баксов будет стОить убитая 1к хрущоба в Одессе в черте города. ИЧСХ, на моё предложение спора, что таких цен до конца 2009 НЕ будет (ставка спора €500) все обвалишки посливались.

P.S. Реальный кейс - в мае 2008 в Одессе продали 1к хрущ-бабушатник в неплохой локации за $53т.
[/quote]

Зображення[/quote]

Кстати, такая недвига может генерить 500-600 баксов в месяц грязными, а после всех затрат в среднем 3-3.5 тыс в год.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:12

  kingkongovets написав:
  Gastarbaiter написав:
#всевернутся


слышал шо ностальгия грызет тока 5 лет, потом попускает
вы уже который год рефлексируете?

Да было бы из-за чего рефлексировать. Я в своем выборе уверен на 100%. Ну, хотя нет, на 95%. 5% оставим на вариант переезда на теплый тропический остров.
Люди склонны оценивать перспективы по трендам последних пары лет. А тренды они такие, инерционные. Особенно в сферах с таким сильным фактором индивидуальной жадности большого количества людей. Лендлорды, набравшие стояки однушек, тоже люди и должны будут какое-то время рефлексировать. Вон, некоторые коллеги с недвижкой в Украине не сливают, потому что еще помнят цены 2007 года и надеются на реванш.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:13

_hunter
У меня есть понимание.
Не хочу.
Тем более что нет проблем поставить канальник.

Про каналізацію в квартирі не згоден.
Зовсім не доречне порівняння.

Чим центральний кондиціонер кращий за індивідуальний?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:24

  Gastarbaiter написав:Лендлорды, набравшие стояки однушек, тоже люди и должны будут какое-то время рефлексировать. Вон, некоторые коллеги с недвижкой в Украине не сливают, потому что еще помнят цены 2007 года и надеются на реванш.


1) шо касается неолендлордов со стояками однушек - со временем самые крупные и умелые сожрут мелких и слабых, подомнут под себя рынок, пролоббируют принятие регулирующих его законов и вся эта массовая партизанщина с нигде не декларируемыми черными доходами постепенно прекратится
заодно могут и защищающие арендаторов законы принять как в нормальных странах - и все вообще станет очень грустно

2) а не продают правильно

зы: кстати очень жду окончательной реализации проекта доходного дома на месте завода игрушек от меркса
имхо он задаст планку и уровень цен в том районе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:59

  kingkongovets написав:
  Gastarbaiter написав:Лендлорды, набравшие стояки однушек, тоже люди и должны будут какое-то время рефлексировать. Вон, некоторые коллеги с недвижкой в Украине не сливают, потому что еще помнят цены 2007 года и надеются на реванш.


1) шо касается неолендлордов со стояками однушек - со временем самые крупные и умелые сожрут мелких и слабых, подомнут под себя рынок, пролоббируют принятие регулирующих его законов и вся эта массовая партизанщина с нигде не декларируемыми черными доходами постепенно прекратится
заодно могут и защищающие арендаторов законы принять как в нормальных странах - и все вообще станет очень грустно

2) а не продают правильно

зы: кстати очень жду окончательной реализации проекта доходного дома на месте завода игрушек от меркса
имхо он задаст планку и уровень цен в том районе


Таки да.
Великі зїдять маленьких.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:16

... нічо, нічо.... от через 3 роки.....

  Бывалый написав:Еще немного полуоффтопа. Часть Одесского Совиньона 20 лет назад

Зображення

Лет 7-8 тому назад впервые оказался на Совиньоне. И тогда цена аренды домика(не такой как на фото-получше) был сопоставима с арендой виллы в Италии.

... ппц! Хто ж їде на таку дороговизну?????!
- хто, хто..... Сомик(Залізний Порт) і...... Долярчик(Лазурне) :shock: :oops: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 14:38

  kingkongovets написав:..
зы: кстати очень жду окончательной реализации проекта доходного дома на месте завода игрушек от меркса
имхо он задаст планку и уровень цен в том районе
Это что на Щорса? Зная, сколько Меркс вкинул в проект, сколько занял и как быстро хочет Григорьев вернуть бабло, цены на аренду будут космос. При том что ничего особенного в том районе нет - базар Владимирский напротив, рядом Дворец Украина. И усё. Ни тебе парка, ни детей выгулять, нифига - разве что на кладбище. Домик, что рядом на Горького о-о-очень долго строили и построили прямо в окна соседнему - у меня кум там живет, просто в ахує
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