Додано: П'ят 01 лют, 2019 13:24

Gastarbaiter написав: Лендлорды, набравшие стояки однушек, тоже люди и должны будут какое-то время рефлексировать. Вон, некоторые коллеги с недвижкой в Украине не сливают, потому что еще помнят цены 2007 года и надеются на реванш. Лендлорды, набравшие стояки однушек, тоже люди и должны будут какое-то время рефлексировать. Вон, некоторые коллеги с недвижкой в Украине не сливают, потому что еще помнят цены 2007 года и надеются на реванш.



1) шо касается неолендлордов со стояками однушек - со временем самые крупные и умелые сожрут мелких и слабых, подомнут под себя рынок, пролоббируют принятие регулирующих его законов и вся эта массовая партизанщина с нигде не декларируемыми черными доходами постепенно прекратится

заодно могут и защищающие арендаторов законы принять как в нормальных странах - и все вообще станет очень грустно



2) а не продают правильно



зы: кстати очень жду окончательной реализации проекта доходного дома на месте завода игрушек от меркса

