Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Слабаки,блин! На одесском форуме в конце 2008 обвалисты предсказывали хрущи по пять (тогда это стало притчей во языцех - хрущпопять) - типа пять тонн баксов будет стОить убитая 1к хрущоба в Одессе в черте города. ИЧСХ, на моё предложение спора, что таких цен до конца 2009 НЕ будет (ставка спора €500) все обвалишки посливались.
P.S. Реальный кейс - в мае 2008 в Одессе продали 1к хрущ-бабушатник в неплохой локации за $53т.
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Кстати, такая недвига может генерить 500-600 баксов в месяц грязными, а после всех затрат в среднем 3-3.5 тыс в год.
слышал шо ностальгия грызет тока 5 лет, потом попускает вы уже который год рефлексируете?
Да было бы из-за чего рефлексировать. Я в своем выборе уверен на 100%. Ну, хотя нет, на 95%. 5% оставим на вариант переезда на теплый тропический остров. Люди склонны оценивать перспективы по трендам последних пары лет. А тренды они такие, инерционные. Особенно в сферах с таким сильным фактором индивидуальной жадности большого количества людей. Лендлорды, набравшие стояки однушек, тоже люди и должны будут какое-то время рефлексировать. Вон, некоторые коллеги с недвижкой в Украине не сливают, потому что еще помнят цены 2007 года и надеются на реванш.
Gastarbaiter написав:Лендлорды, набравшие стояки однушек, тоже люди и должны будут какое-то время рефлексировать. Вон, некоторые коллеги с недвижкой в Украине не сливают, потому что еще помнят цены 2007 года и надеются на реванш.
1) шо касается неолендлордов со стояками однушек - со временем самые крупные и умелые сожрут мелких и слабых, подомнут под себя рынок, пролоббируют принятие регулирующих его законов и вся эта массовая партизанщина с нигде не декларируемыми черными доходами постепенно прекратится заодно могут и защищающие арендаторов законы принять как в нормальных странах - и все вообще станет очень грустно
2) а не продают правильно
зы: кстати очень жду окончательной реализации проекта доходного дома на месте завода игрушек от меркса имхо он задаст планку и уровень цен в том районе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Gastarbaiter написав:Лендлорды, набравшие стояки однушек, тоже люди и должны будут какое-то время рефлексировать. Вон, некоторые коллеги с недвижкой в Украине не сливают, потому что еще помнят цены 2007 года и надеются на реванш.
1) шо касается неолендлордов со стояками однушек - со временем самые крупные и умелые сожрут мелких и слабых, подомнут под себя рынок, пролоббируют принятие регулирующих его законов и вся эта массовая партизанщина с нигде не декларируемыми черными доходами постепенно прекратится заодно могут и защищающие арендаторов законы принять как в нормальных странах - и все вообще станет очень грустно
2) а не продают правильно
зы: кстати очень жду окончательной реализации проекта доходного дома на месте завода игрушек от меркса имхо он задаст планку и уровень цен в том районе
kingkongovets написав:.. зы: кстати очень жду окончательной реализации проекта доходного дома на месте завода игрушек от меркса имхо он задаст планку и уровень цен в том районе
Это что на Щорса? Зная, сколько Меркс вкинул в проект, сколько занял и как быстро хочет Григорьев вернуть бабло, цены на аренду будут космос. При том что ничего особенного в том районе нет - базар Владимирский напротив, рядом Дворец Украина. И усё. Ни тебе парка, ни детей выгулять, нифига - разве что на кладбище. Домик, что рядом на Горького о-о-очень долго строили и построили прямо в окна соседнему - у меня кум там живет, просто в ахує