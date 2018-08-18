Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:_hunter У меня есть понимание. Не хочу. Тем более что нет проблем поставить канальник.
Про каналізацію в квартирі не згоден. Зовсім не доречне порівняння.
Чим центральний кондиціонер кращий за індивідуальний?
Так и шланг из окна к бочке с водой кинуть не проблема. И трубу чуть потолще к другой бочке... Именно поэтому сравнение очень подходящее. Просто не все это понимают, как я уже говорил.
Чем лучше? -- киллер фич для "пересичного" нет: на пяток процентов выше КПД, нет источника шума под окном, нет необходимости думать куда деть внешний блок(и), нет доп-нагрузки на проводку (в новых домах лимиты на квартиру очень негуманные)...
Согласен, что центральный кондер - шаг вперед. Но учитывая цену этой системы, и видя, как у наших застройщиков реализуются даже простенькие инженерные системы, я говорю Слава Украине, что у нас застрощики этого не делают.
_hunter написав:А у нас у народа в основном даже зачатков понимания необходимости вентиляции нет.
Прямо таки немає??? Ахінею несете!
Витяжна вентиляція є в усіх радянських та сучасних багатоквартирних будинках. До речі, зроблена у відповідності з ГОСТами та СНІПами, а не так, пальцем в носі. Все це регламентовано нормативно-правовими документами.
Вы путаете понятия. Пасивная вентиляця, путем щелевого (через щели в окнах и дверях) проветривания -- _системой_ вентиляции (в ее прямом понимании) не является. Это то же самое, как вместо проведения канализации поставить биотуалеты. Или за водой к речке бегать вместо водопровода. Деды с прадедами так жили, конечно (и даже не померли), но технологии с тех пор "чуть" вперед шагнули.
Що за маячня? Це ж не біном Ньютона і не ANRORC-механізм останньої моделі шахтопідйомника))))
В кожній квартирі, у ванній та кухні, а часто - й в коридорі - є віконце витяжки, яке під,єднано до вертикальної шахти. Шахта виходить наверх, на горище чи на дах будинку. Саме через ці вентиляційні віконця повітря піднімається наверх.
kingkongovets написав:.. зы: кстати очень жду окончательной реализации проекта доходного дома на месте завода игрушек от меркса имхо он задаст планку и уровень цен в том районе
Это что на Щорса? Зная, сколько Меркс вкинул в проект, сколько занял и как быстро хочет Григорьев вернуть бабло, цены на аренду будут космос. При том что ничего особенного в том районе нет - базар Владимирский напротив, рядом Дворец Украина. И усё. Ни тебе парка, ни детей выгулять, нифига - разве что на кладбище. Домик, что рядом на Горького о-о-очень долго строили и построили прямо в окна соседнему - у меня кум там живет, просто в ахує
ну вот и выясним на шо способны модные мопы и сервис от отельного оператора)
Нужно срочно где то пристраиваться в новом доходном районе
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_hunter написав:Вы путаете понятия. Пасивная вентиляця, путем щелевого (через щели в окнах и дверях) проветривания -- _системой_ вентиляции (в ее прямом понимании) не является. Это то же самое, как вместо проведения канализации поставить биотуалеты. Или за водой к речке бегать вместо водопровода. Деды с прадедами так жили, конечно (и даже не померли), но технологии с тех пор "чуть" вперед шагнули.
Що за маячня? В кожній квартирі, у ванній та кухні, а часто - й в коридорі - є віконце витяжки, яке під,єднано до вертикальної шахти. Шахта виходить наверх, на горище чи на дах будинку. Саме через ці вентиляційні віконця повітря піднімається наверх.
_hunter написав:Вы путаете понятия. Пасивная вентиляця, путем щелевого (через щели в окнах и дверях) проветривания -- _системой_ вентиляции (в ее прямом понимании) не является. Это то же самое, как вместо проведения канализации поставить биотуалеты. Или за водой к речке бегать вместо водопровода. Деды с прадедами так жили, конечно (и даже не померли), но технологии с тех пор "чуть" вперед шагнули.
Що за маячня? В кожній квартирі, у ванній та кухні, а часто - й в коридорі - є віконце витяжки, яке під,єднано до вертикальної шахти. Шахта виходить наверх, на горище чи на дах будинку. Саме через ці вентиляційні віконця повітря піднімається наверх.