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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1357
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
255
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1357
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  _hunter написав:(в новых домах лимиты на квартиру очень негуманные)

Это что-то новенькое. У меня 4 кондея, электрополы, газа нет (вся кухне на электричестве), бойлер и т.д. - как-то не чувствую, что лимиты негуманные.
kyk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:07

  _hunter написав:
  Первый написав:_hunter
У меня есть понимание.
Не хочу.
Тем более что нет проблем поставить канальник.

Про каналізацію в квартирі не згоден.
Зовсім не доречне порівняння.

Чим центральний кондиціонер кращий за індивідуальний?

Так и шланг из окна к бочке с водой кинуть не проблема. И трубу чуть потолще к другой бочке... Именно поэтому сравнение очень подходящее. Просто не все это понимают, как я уже говорил.

Чем лучше? -- киллер фич для "пересичного" нет: на пяток процентов выше КПД, нет источника шума под окном, нет необходимости думать куда деть внешний блок(и), нет доп-нагрузки на проводку (в новых домах лимиты на квартиру очень негуманные)...

Согласен, что центральный кондер - шаг вперед. Но учитывая цену этой системы, и видя, как у наших застройщиков реализуются даже простенькие инженерные системы, я говорю Слава Украине, что у нас застрощики этого не делают.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:08

  _hunter написав:
  Frant написав:
  _hunter написав:А у нас у народа в основном даже зачатков понимания необходимости вентиляции нет.

Прямо таки немає???
Ахінею несете!

Витяжна вентиляція є в усіх радянських та сучасних багатоквартирних будинках.
До речі, зроблена у відповідності з ГОСТами та СНІПами, а не так, пальцем в носі. Все це регламентовано нормативно-правовими документами.

Вы путаете понятия. Пасивная вентиляця, путем щелевого (через щели в окнах и дверях) проветривания -- _системой_ вентиляции (в ее прямом понимании) не является.
Это то же самое, как вместо проведения канализации поставить биотуалеты.
Или за водой к речке бегать вместо водопровода.
Деды с прадедами так жили, конечно (и даже не померли), но технологии с тех пор "чуть" вперед шагнули.

Що за маячня? :mrgreen:
Це ж не біном Ньютона і не ANRORC-механізм останньої моделі шахтопідйомника))))

В кожній квартирі, у ванній та кухні, а часто - й в коридорі - є віконце витяжки, яке під,єднано до вертикальної шахти. Шахта виходить наверх, на горище чи на дах будинку. Саме через ці вентиляційні віконця повітря піднімається наверх.

http://ua.heating.danfoss.com/PCMFiles/ ... u_safe.pdf

http://online.budstandart.com/ua/catalo ... _doc=63679
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 01 лют, 2019 15:20, всього редагувалось 3 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:08

  kingkongovets написав:
  sequence написав:
  kingkongovets написав:..
зы: кстати очень жду окончательной реализации проекта доходного дома на месте завода игрушек от меркса
имхо он задаст планку и уровень цен в том районе
Это что на Щорса? Зная, сколько Меркс вкинул в проект, сколько занял и как быстро хочет Григорьев вернуть бабло, цены на аренду будут космос. При том что ничего особенного в том районе нет - базар Владимирский напротив, рядом Дворец Украина. И усё. Ни тебе парка, ни детей выгулять, нифига - разве что на кладбище. Домик, что рядом на Горького о-о-очень долго строили и построили прямо в окна соседнему - у меня кум там живет, просто в ахує


ну вот и выясним на шо способны модные мопы и сервис от отельного оператора)

Нужно срочно где то пристраиваться в новом доходном районе :D
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:10

ГПУ провела обыски в ЖК "Чайка" по сфабрикованному решению суда, — застройщик
В четверг, 31 января, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели обыск в офисе девелоперской компании ОМОКС, расположенном на территории ЖК "Чайка" (пригород Киева).
Об этом со ссылкой на пресс-службу ОМОКС сообщает БизнесЦензор.

Как рассказал управляющий партнер ОМОКСа, застройщик жилых комплексов "Чайка" и "Сонцтаун" Алексей Кулагин, силовики с самого утра блокируют работу компании, удерживают сотрудников и не пропускают внутрь представителей СМИ.

Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган подтвердила информацию о проведении обысков. Она отметила, что следственные действия проводятся в рамках производства относительно незаконного отчуждения земли, принадлежащей аэродрому "Чайка".

https://biz.censor.net.ua/news/3109459/ ... troyischik
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:11

  kyk написав:
  _hunter написав:(в новых домах лимиты на квартиру очень негуманные)

Это что-то новенькое. У меня 4 кондея, электрополы, газа нет (вся кухне на электричестве), бойлер и т.д. - как-то не чувствую, что лимиты негуманные.

Цифру назвать не затруднит?..
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:12

  kyk написав:
  _hunter написав:(в новых домах лимиты на квартиру очень негуманные)

Это что-то новенькое. У меня 4 кондея, электрополы, газа нет (вся кухне на электричестве), бойлер и т.д. - как-то не чувствую, что лимиты негуманные.

Хвастаетесь. Вам просто повезло. Каждый киловатт мощности на дом - это реальные деньги. И большинство застройщиков совсем не такие щедрые, чтобы раздавать на квартиры лишние киловатты.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:15

  Frant написав:
  _hunter написав:Вы путаете понятия. Пасивная вентиляця, путем щелевого (через щели в окнах и дверях) проветривания -- _системой_ вентиляции (в ее прямом понимании) не является.
Это то же самое, как вместо проведения канализации поставить биотуалеты.
Или за водой к речке бегать вместо водопровода.
Деды с прадедами так жили, конечно (и даже не померли), но технологии с тех пор "чуть" вперед шагнули.

Що за маячня? :mrgreen:
В кожній квартирі, у ванній та кухні, а часто - й в коридорі - є віконце витяжки, яке під,єднано до вертикальної шахти. Шахта виходить наверх, на горище чи на дах будинку. Саме через ці вентиляційні віконця повітря піднімається наверх.

http://ua.heating.danfoss.com/PCMFiles/ ... u_safe.pdf

http://online.budstandart.com/ua/catalo ... _doc=63679

Видите, Хантер, это неосознанное незнание. Рано у нас тут начинать строить такие дома.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:17

  _hunter написав:
  kyk написав:
  _hunter написав:(в новых домах лимиты на квартиру очень негуманные)

Это что-то новенькое. У меня 4 кондея, электрополы, газа нет (вся кухне на электричестве), бойлер и т.д. - как-то не чувствую, что лимиты негуманные.

Цифру назвать не затруднит?..


Наверное, если найти договор... Но я, надеюсь, донес, что мощности хватает. Если, конечно, не держать дома станков.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:22

  airmax78 написав:
  Frant написав:
  _hunter написав:Вы путаете понятия. Пасивная вентиляця, путем щелевого (через щели в окнах и дверях) проветривания -- _системой_ вентиляции (в ее прямом понимании) не является.
Это то же самое, как вместо проведения канализации поставить биотуалеты.
Или за водой к речке бегать вместо водопровода.
Деды с прадедами так жили, конечно (и даже не померли), но технологии с тех пор "чуть" вперед шагнули.

Що за маячня? :mrgreen:
В кожній квартирі, у ванній та кухні, а часто - й в коридорі - є віконце витяжки, яке під,єднано до вертикальної шахти. Шахта виходить наверх, на горище чи на дах будинку. Саме через ці вентиляційні віконця повітря піднімається наверх.

http://ua.heating.danfoss.com/PCMFiles/ ... u_safe.pdf

http://online.budstandart.com/ua/catalo ... _doc=63679

Видите, Хантер, это неосознанное незнание. Рано у нас тут начинать строить такие дома.

Звісно, для квартир в 25-35-поверхових "неохрущах" - слід робити повноцінну приточно-притяжну вентиляцію))) :mrgreen:

P.S. Ще один вентиляційний "експерт" з пропеллером на ср.ці.)))) Одеський Карлсон)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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