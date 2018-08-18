Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:_hunter У меня есть понимание. Не хочу. Тем более что нет проблем поставить канальник.
Про каналізацію в квартирі не згоден. Зовсім не доречне порівняння.
Чим центральний кондиціонер кращий за індивідуальний?
Так и шланг из окна к бочке с водой кинуть не проблема. И трубу чуть потолще к другой бочке... Именно поэтому сравнение очень подходящее. Просто не все это понимают, как я уже говорил.
Чем лучше? -- киллер фич для "пересичного" нет: на пяток процентов выше КПД, нет источника шума под окном, нет необходимости думать куда деть внешний блок(и), нет доп-нагрузки на проводку (в новых домах лимиты на квартиру очень негуманные)...
Якщо не всі розуміють, то просто поясніть:-) тут і розумні трапляються.
Поділіться як поділити витрати кондиціонування на квартири?
Витяжна вентиляція є в усіх радянських та сучасних багатоквартирних будинках. До речі, зроблена у відповідності з ГОСТами та СНІПами, а не так, пальцем в носі. Все це регламентовано нормативно-правовими документами.
Вы путаете понятия. Пасивная вентиляця, путем щелевого (через щели в окнах и дверях) проветривания -- _системой_ вентиляции (в ее прямом понимании) не является. Это то же самое, как вместо проведения канализации поставить биотуалеты. Или за водой к речке бегать вместо водопровода. Деды с прадедами так жили, конечно (и даже не померли), но технологии с тех пор "чуть" вперед шагнули.
Що за маячня? В кожній квартирі, у ванній та кухні, а часто - й в коридорі - є віконце витяжки, яке під,єднано до вертикальної шахти. Шахта виходить наверх, на горище чи на дах будинку. Саме через ці вентиляційні віконця повітря піднімається наверх.
Этот бред называется физикой... Вытяжки у вас есть. А приток где? -- По тем лохматым СНИПам (он толи 60х толи 80х годов) он был из щелей. Сейчас же -- с повсеместной установкой _нормальных_ окон -- повсеместно возникла интересная ситуация: вытяжка есть, а приточки нет. И опять же: _система_ обычно предполагает автоматическое управление -- уровень CO2 вырос -- включаем приточку, проветрились -- выключаем. С "щелевой" нужно постоянно бегать к форточке.
И проблема №2: для оптимального функционирования таких вытяжек нужен перепад высот в 8 метров. Т.е. последние 2-3 этажа обычно недопроветриваются... А в высотках (18+ этажей) в сильный ветер все еще интереснее: на тех же последних этажах весь выхлоп к ним задувается.
_hunter написав:И проблема №2: для оптимального функционирования таких вытяжек нужен перепад высот в 8 метров. Т.е. последние 2-3 этажа обычно недопроветриваются...
Чукча не читач, чукча письменник? Я про що писав сторінку назад?
Frant написав:Звісно, для квартир в 25-35-поверхових "неохрущах" - слід робити повноцінну приточно-притяжну вентиляцію))
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_hunter написав:система_ обычно предполагает автоматическое управление -- уровень CO2 вырос -- включаем приточку, проветрились -- выключаем.
Шановний, а Ви не хочете встановити в усіх квартирах 35-поверхівок систему, яка автоматично миє ср.ку кожному, хто сідає на унітаз? Без можливості її відключення? Як життєво необхідну річ? _________________
В некоторых случаях бывает так, что вытяжная система находится в исправном состоянии, но неприятные запахи и запотевшие окна всё равно дают о себе знать. Такое часто можно наблюдать в квартирах, где установлены пластиковые окна. В этом случае есть два способа решения проблемы: регулярное проветривание комнат или установка дополнительных приточных клапанов.
Gastarbaiter написав:Лендлорды, набравшие стояки однушек, тоже люди и должны будут какое-то время рефлексировать. Вон, некоторые коллеги с недвижкой в Украине не сливают, потому что еще помнят цены 2007 года и надеются на реванш.
1) шо касается неолендлордов со стояками однушек - со временем самые крупные и умелые сожрут мелких и слабых, подомнут под себя рынок, пролоббируют принятие регулирующих его законов и вся эта массовая партизанщина с нигде не декларируемыми черными доходами постепенно прекратится заодно могут и защищающие арендаторов законы принять как в нормальных странах - и все вообще станет очень грустно
2) а не продают правильно
зы: кстати очень жду окончательной реализации проекта доходного дома на месте завода игрушек от меркса имхо он задаст планку и уровень цен в том районе
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.