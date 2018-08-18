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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3502350335043505

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1357
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
255
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1357
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:23

  _hunter написав:
  Первый написав:_hunter
У меня есть понимание.
Не хочу.
Тем более что нет проблем поставить канальник.

Про каналізацію в квартирі не згоден.
Зовсім не доречне порівняння.

Чим центральний кондиціонер кращий за індивідуальний?

Так и шланг из окна к бочке с водой кинуть не проблема. И трубу чуть потолще к другой бочке... Именно поэтому сравнение очень подходящее. Просто не все это понимают, как я уже говорил.

Чем лучше? -- киллер фич для "пересичного" нет: на пяток процентов выше КПД, нет источника шума под окном, нет необходимости думать куда деть внешний блок(и), нет доп-нагрузки на проводку (в новых домах лимиты на квартиру очень негуманные)...


Якщо не всі розуміють, то просто поясніть:-) тут і розумні трапляються.

Поділіться як поділити витрати кондиціонування на квартири?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:25

  Frant написав:
  _hunter написав:
  Frant написав:Прямо таки немає???
Ахінею несете!

Витяжна вентиляція є в усіх радянських та сучасних багатоквартирних будинках.
До речі, зроблена у відповідності з ГОСТами та СНІПами, а не так, пальцем в носі. Все це регламентовано нормативно-правовими документами.

Вы путаете понятия. Пасивная вентиляця, путем щелевого (через щели в окнах и дверях) проветривания -- _системой_ вентиляции (в ее прямом понимании) не является.
Это то же самое, как вместо проведения канализации поставить биотуалеты.
Или за водой к речке бегать вместо водопровода.
Деды с прадедами так жили, конечно (и даже не померли), но технологии с тех пор "чуть" вперед шагнули.

Що за маячня? :mrgreen:
В кожній квартирі, у ванній та кухні, а часто - й в коридорі - є віконце витяжки, яке під,єднано до вертикальної шахти. Шахта виходить наверх, на горище чи на дах будинку. Саме через ці вентиляційні віконця повітря піднімається наверх.

Этот бред называется физикой... Вытяжки у вас есть. А приток где? -- По тем лохматым СНИПам (он толи 60х толи 80х годов) он был из щелей. Сейчас же -- с повсеместной установкой _нормальных_ окон -- повсеместно возникла интересная ситуация: вытяжка есть, а приточки нет.
И опять же: _система_ обычно предполагает автоматическое управление -- уровень CO2 вырос -- включаем приточку, проветрились -- выключаем.
С "щелевой" нужно постоянно бегать к форточке.

И проблема №2: для оптимального функционирования таких вытяжек нужен перепад высот в 8 метров. Т.е. последние 2-3 этажа обычно недопроветриваются...
А в высотках (18+ этажей) в сильный ветер все еще интереснее: на тех же последних этажах весь выхлоп к ним задувается.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:26

  _hunter написав:
  kyk написав:
  _hunter написав:(в новых домах лимиты на квартиру очень негуманные)

Это что-то новенькое. У меня 4 кондея, электрополы, газа нет (вся кухне на электричестве), бойлер и т.д. - как-то не чувствую, что лимиты негуманные.

Цифру назвать не затруднит?..

посмотрел для интереса, "договорна потужнисть"
новострой 10кВт
совкошлак 5кВт
И?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:32

... нічо, нічо.... от через 3 роки.....

  Бывалый написав:Еще немного полуоффтопа. Часть Одесского Совиньона 20 лет назад

Зображення

Лет 7-8 тому назад впервые оказался на Совиньоне. И тогда цена аренды домика(не такой как на фото-получше) был сопоставима с арендой виллы в Италии.

... ппц! Хто ж їде на таку дороговизну?????!
- хто, хто..... Сомик(Залізний Порт) і...... Долярчик(Лазурне) :shock: :oops: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:36

  _hunter написав:И проблема №2: для оптимального функционирования таких вытяжек нужен перепад высот в 8 метров. Т.е. последние 2-3 этажа обычно недопроветриваются...

Чукча не читач, чукча письменник?
Я про що писав сторінку назад?

  Frant написав:Звісно, для квартир в 25-35-поверхових "неохрущах" - слід робити повноцінну приточно-притяжну вентиляцію))

_____________________


  _hunter написав:система_ обычно предполагает автоматическое управление -- уровень CO2 вырос -- включаем приточку, проветрились -- выключаем.



Шановний, а Ви не хочете встановити в усіх квартирах 35-поверхівок систему, яка автоматично миє ср.ку кожному, хто сідає на унітаз? Без можливості її відключення? Як життєво необхідну річ? :mrgreen:
_________________

В некоторых случаях бывает так, что вытяжная система находится в исправном состоянии, но неприятные запахи и запотевшие окна всё равно дают о себе знать. Такое часто можно наблюдать в квартирах, где установлены пластиковые окна. В этом случае есть два способа решения проблемы: регулярное проветривание комнат или установка дополнительных приточных клапанов.

https://proekt-sam.ru/proektsistem/vent ... -dome.html
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 01 лют, 2019 15:55, всього редагувалось 3 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:44

  kingkongovets написав:
  Gastarbaiter написав:Лендлорды, набравшие стояки однушек, тоже люди и должны будут какое-то время рефлексировать. Вон, некоторые коллеги с недвижкой в Украине не сливают, потому что еще помнят цены 2007 года и надеются на реванш.


1) шо касается неолендлордов со стояками однушек - со временем самые крупные и умелые сожрут мелких и слабых, подомнут под себя рынок, пролоббируют принятие регулирующих его законов и вся эта массовая партизанщина с нигде не декларируемыми черными доходами постепенно прекратится
заодно могут и защищающие арендаторов законы принять как в нормальных странах - и все вообще станет очень грустно

2) а не продают правильно

зы: кстати очень жду окончательной реализации проекта доходного дома на месте завода игрушек от меркса
имхо он задаст планку и уровень цен в том районе

дуже цікаво,
1 - здавати, мабуть, будуть африканським біженцям і дуже злиденних країн,
2- в Поьщі оренда жива, або 18 ПДФО (можна списувати витрати на іпотеку та ремонти житла), або 8,5% фіксовані (так званий ришалт)
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Podatek-od-wynajmu-mieszkania-7507033.html
лендлорди алігархи можуть дрочить на еротичні фантазії з Мальвінами на Мальдівах
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 15:45

Frant

Шановний Франте, людина діло каже. А Вас трохи заносить.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

платіжні хроніки цоколя
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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