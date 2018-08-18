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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3504350535063507>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1357
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
117
Гарні, "модні" МОПи
4%
50
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
284
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
94
Раціональне планування та метраж
16%
211
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
53
Ціна
19%
255
Якість будівництва
16%
214
Всього голосів : 1357
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:31

  kyk написав:
  _hunter написав:
  kyk написав:Это что-то новенькое. У меня 4 кондея, электрополы, газа нет (вся кухне на электричестве), бойлер и т.д. - как-то не чувствую, что лимиты негуманные.

Цифру назвать не затруднит?..


Наверное, если найти договор... Но я, надеюсь, донес, что мощности хватает. Если, конечно, не держать дома станков.

>>> Но я, надеюсь, донес, что мощности хватает.
Без цифры лимита -- сори, но нет.
Это как с перебеганием дороги на красный: нельзя, но не штрафуют.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:32

  airmax78 написав:
  flyman написав:платіжні хроніки цоколя
Зображення

Зображення

А що з опаленням?

Трошки грівся електродуйкою-нагрівачем.
Був півмісяця у відпустці, приїхав глянув на метеостанцію +17,5 при -11 на вулиці.
Зараз +18,5 при 0 на вулиці. Можна і не грітися (матушка земля гріє).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:34

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  Frant написав:Що за маячня? :mrgreen:
В кожній квартирі, у ванній та кухні, а часто - й в коридорі - є віконце витяжки, яке під,єднано до вертикальної шахти. Шахта виходить наверх, на горище чи на дах будинку. Саме через ці вентиляційні віконця повітря піднімається наверх.

http://ua.heating.danfoss.com/PCMFiles/ ... u_safe.pdf

http://online.budstandart.com/ua/catalo ... _doc=63679

Видите, Хантер, это неосознанное незнание. Рано у нас тут начинать строить такие дома.

Звісно, для квартир в 25-35-поверхових "неохрущах" - слід робити повноцінну приточно-притяжну вентиляцію))) :mrgreen:

P.S. Ще один вентиляційний "експерт" з пропеллером на ср.ці.)))) Одеський Карлсон)))

А по существу есть что сказать?..

BTW: в хрущах, точнее в "экономе" (от слова "экономия", кстати -- в том числе и на HVACе) -- такую систему делать смысла нет, естественно.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:36

  Первый написав:
  _hunter написав:
  Первый написав:_hunter
У меня есть понимание.
Не хочу.
Тем более что нет проблем поставить канальник.

Про каналізацію в квартирі не згоден.
Зовсім не доречне порівняння.

Чим центральний кондиціонер кращий за індивідуальний?

Так и шланг из окна к бочке с водой кинуть не проблема. И трубу чуть потолще к другой бочке... Именно поэтому сравнение очень подходящее. Просто не все это понимают, как я уже говорил.

Чем лучше? -- киллер фич для "пересичного" нет: на пяток процентов выше КПД, нет источника шума под окном, нет необходимости думать куда деть внешний блок(и), нет доп-нагрузки на проводку (в новых домах лимиты на квартиру очень негуманные)...


Якщо не всі розуміють, то просто поясніть:-) тут і розумні трапляються.

Поділіться як поділити витрати кондиціонування на квартири?

А в чем именно проблема? -- не совсем понимаю...
Подход с учетом "охлаждения" летом абсолютно такой же, как и с "нагреванием" квартиры зимой, но со знаком "минус" -- сколько тепла в систему отдал, за столько и заплатил.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:37

  _hunter написав:А по существу есть что сказать?..


Повторюю для тих, хто трохи не тямить чи погано знає букви:

"В этом случае есть два способа решения проблемы: регулярное проветривание комнат или установка дополнительных приточных клапанов."

https://proekt-sam.ru/proektsistem/vent ... -dome.html
Тобто кожен вирішує цю проблему особисто, якщо вважає її проблемою. :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:46

  Прохожий написав:посмотрел для интереса, "договорна потужнисть"
новострой 10кВт
совкошлак 5кВт
И?

16 кВт*380В :lol:
Но по факту больше, трехфазный пакетник на 50А.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 01 лют, 2019 16:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:47

  Frant написав:
  _hunter написав:И проблема №2: для оптимального функционирования таких вытяжек нужен перепад высот в 8 метров. Т.е. последние 2-3 этажа обычно недопроветриваются...

Чукча не читач, чукча письменник?
Я про що писав сторінку назад?

  Frant написав:Звісно, для квартир в 25-35-поверхових "неохрущах" - слід робити повноцінну приточно-притяжну вентиляцію))

_____________________


  _hunter написав:система_ обычно предполагает автоматическое управление -- уровень CO2 вырос -- включаем приточку, проветрились -- выключаем.



Шановний, а Ви не хочете встановити в усіх квартирах 35-поверхівок систему, яка автоматично миє ср.ку кожному, хто сідає на унітаз? Без можливості її відключення? Як життєво необхідну річ? :mrgreen:
_________________

В некоторых случаях бывает так, что вытяжная система находится в исправном состоянии, но неприятные запахи и запотевшие окна всё равно дают о себе знать. Такое часто можно наблюдать в квартирах, где установлены пластиковые окна. В этом случае есть два способа решения проблемы: регулярное проветривание комнат или установка дополнительных приточных клапанов.

https://proekt-sam.ru/proektsistem/vent ... -dome.html


>>> Я про що писав сторінку назад?
Там не к месту поставленные смайлы весь смысл на противоположный меняют...

>>> Шановний, а Ви не хочете встановити в усіх квартирах 35-поверхівок систему, яка автоматично миє ср.ку кожному, хто сідає на унітаз?
Утрировать не нужно. Я же в ответ могу предложить выкинуть канализацию, а газ в балонах покупать...

>>> регулярное проветривание комнат
как это ночью делать предполагается? -- назначать дежурных? -- посменный метод?

>>> или установка дополнительных приточных клапанов.

эти клапаны -- вообще бесполезная, а местами и вредная, игрушка: в нормальных условиях условиях они не дают даже 30 кубов (т.е. даже один человек в комнате их "передышит"). А в условиях сильного лобового ветра -- наоборот: выхолаживают всю квартиру (или их в положение min ставить приходится -- и тут см. пункт #1).

Т.е. голь на выдумку хитра, конечно, что бы только по-нормальному не делать.
Но все эти "ужимки" -- в лучшем случае полумеры.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:50

  Frant написав:
  _hunter написав:А по существу есть что сказать?..


Повторюю для тих, хто трохи не тямить чи погано знає букви:

"В этом случае есть два способа решения проблемы: регулярное проветривание комнат или установка дополнительных приточных клапанов."

https://proekt-sam.ru/proektsistem/vent ... -dome.html
Тобто кожен вирішує цю проблему особисто, якщо вважає її проблемою. :wink:

Я чуть ниже написал про эти "недополумеры".

>>> Тобто кожен вирішує цю проблему особисто, якщо вважає її проблемою. :wink:
Подход -- просто отличный: если в городе есть проблема с общественным транспортом -- просто пересаживаемся на личный.
Если есть проблема с парковками -- просто паркуемся на троруарах/газонах...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:53

  Прохожий написав:
  _hunter написав:
  kyk написав:Это что-то новенькое. У меня 4 кондея, электрополы, газа нет (вся кухне на электричестве), бойлер и т.д. - как-то не чувствую, что лимиты негуманные.

Цифру назвать не затруднит?..

посмотрел для интереса, "договорна потужнисть"
новострой 10кВт
совкошлак 5кВт
И?

10-ка -- супер, завидую. Это где, если не секрет?

по 5-ке: вот киловата 3 (это если 100 квадратов квартира) в жаркую погоду "съест" кондер. На оставшиеся два -- только чайник включить...
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 16:55

  trololo написав:
  _hunter написав:
  kyk написав:Это что-то новенькое. У меня 4 кондея, электрополы, газа нет (вся кухне на электричестве), бойлер и т.д. - как-то не чувствую, что лимиты негуманные.

Цифру назвать не затруднит?..


у меня 16 квт на квартиру, дому лет 10

Это, как я понимаю, "пьяный электрик" за бутылку подключил? -- официального договора на присоединение у вас нет?
_hunter
 
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